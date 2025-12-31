  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

سردار سفیدچیان: نماز عارفانه رزمندگان عامل استقامت و نصرت بود

سردار سفیدچیان: نماز عارفانه رزمندگان عامل استقامت و نصرت بود

بندرعباس- فرمانده قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه گفت: دعا و نماز عارفانه و راز و نیاز شبانه رزمندگان اسلام در رأس اسباب و عوامل استقامت و نصرت در دفاع مقدس بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدهادی سفیدچیان در سومین اجلاس نماز قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه خاطراتی از نماز رزمندگان از هشت سال دفاع مقدس؛ مدافعان حرم و جنگ ۱۲ روزه بیان کرد و با اشاره به اینکه اقامه کردن نماز مهم است نه نمازخواندن؛ گفت: تکفیری‌ها و داعشی ها هم به ظاهر نماز می‌خواندند اما نماز آنان نماز بی ولایت بود و هر جنایتی از آنها سر می‌زد.

فرمانده قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه افزود: دعا و نماز عارفانه و راز و نیاز شبانه رزمندگان اسلام در رأس اسباب و عوامل آن استقامت‌های آسمانی و نصرت و پیروزی رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس بود.

سردار محمدهادی سفیدچیان افزود: شیطان همیشه انسان را به سمت دوری از نماز و ترک آن فرا می‌خواند تا بتواند او را به منجلاب فساد و تباهی بکشاند و حلقه اتصالش با معبود را قطع کند.

