سردار سفیدچیان: نماز عارفانه رزمندگان عامل استقامت و نصرت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدهادی سفیدچیان در سومین اجلاس نماز قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه خاطراتی از نماز رزمندگان از هشت سال دفاع مقدس؛ مدافعان حرم و جنگ ۱۲ روزه بیان کرد و با اشاره به اینکه اقامه کردن نماز مهم است نه نمازخواندن؛ گفت: تکفیری‌ها و داعشی ها هم به ظاهر نماز می‌خواندند اما نماز آنان نماز بی ولایت بود و هر جنایتی از آنها سر می‌زد.

فرمانده قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه افزود: دعا و نماز عارفانه و راز و نیاز شبانه رزمندگان اسلام در رأس اسباب و عوامل آن استقامت‌های آسمانی و نصرت و پیروزی رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس بود.

سردار محمدهادی سفیدچیان افزود: شیطان همیشه انسان را به سمت دوری از نماز و ترک آن فرا می‌خواند تا بتواند او را به منجلاب فساد و تباهی بکشاند و حلقه اتصالش با معبود را قطع کند.