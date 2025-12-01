پورموسوی در آستانه بازگشت به نیمکت مس رفسنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، مس رفسنجان که فصل گذشته در شرایط بسیار بحرانی با نوید کیا و شجاعی قرار داشت موفق شد در لیگ برتر بماند در ابتدای فصل با تصمیم عجیب مدیران مس و برخی فشارها رسول خطیبی مربی ناموفق سال های اخیر فوتبال ایران جایگزین پورموسوی شد اما از. همان ابتدا هواداران مس به این اتفاق واکنش منفی نشان دادند.

حالا با وجود ناکامی های مس رفسنجان و با خطیبی و تکیه زدن این تیم در قعر جدول مدیران باشگاه پس از شکست سنگین مقابل سپاهان تصمیم به اخراج خطیبی گرفتند.

پاریزی که از زمان حضورش نتوانسته مس را از شرایط بحرانی نجات دهد قصد دارد با استخدام بورموسوی مربی سابق مسی ها بار دیگر هواداران را با این تیم آشتی دهد

پورموسوی در حال حاضر گزینه اصلی مس هست که بابد دید مذاکرات آنها به کجا خواهد رسید.