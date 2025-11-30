امینی:نظارت شیلات و گمرکات بوشهر بر ورود ادوات ممنوعه صید تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر یکشنبه در نشست مشترک با ناظر گمرکات استان که معاون صید و بنادر ماهیگیری نیز حضور داشت با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت‌های فنی بیان کرد: مطابق تصمیم اتخاذشده، از این پس هرگونه ورود ادوات صیادی از گمرکات استان، پیش از فرآیند ترخیص، باید به تأیید کارشناسان شیلات برسد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: این روند جدید، اجازه می‌دهد ادوات غیرمجاز یا ممنوعه در همان مرحله اولیه شناسایی و از ورود آن‌ها به چرخه صید جلوگیری شود.

وی اجرای این تصمیم را یک اقدام اساسی در مدیریت پایدار منابع دریایی و حمایت از صیادان قانون‌مند دانست و افزود: این طرح نقش بسزایی در جلوگیری از ورود ادوات ممنوعه صید همچون تورهای مخرب، ابزارهای غیرمتعارف و تجهیزات تهدیدکننده اکوسیستم دریایی دارد، ورود چنین ادواتی در سال‌های اخیر خسارت‌های جدی به ذخایر آبزی و معیشت صیادان محلی وارد کرده بود.

مدیرکل شیلات استان بوشهر همچنین با اشاره به همکاری نزدیک بین شیلات و گمرکات گفت: این دستور با موافقت و همراهی ناظر گمرکات صادر شده و در روزهای آینده به‌طور رسمی به تمامی گمرکات استان ابلاغ و اجرا خواهد شد.

وی گفت: هماهنگی دو دستگاه می‌تواند نقطه‌عطفی در ارتقای مدیریت نظارتی و جلوگیری از تخلفات صیادی باشد.

وی اضافه کرد: شیلات استان بوشهر با جدیت و حساسیت بالا این موضوع را دنبال خواهد کرد و این نظارت‌ها در صورت نیاز با آموزش کارشناسان و به‌روزرسانی تجهیزات کنترل تقویت می‌شود.

امینی در پایان تاکید کرد: اجرای این تصمیم، در کنار افزایش آگاهی صیادان و تشدید برخورد با تخلفات، می‌تواند راه را برای صید پایدار، حفظ ذخایر آبزی و حمایت از جامعه صیادی استان هموارتر کند.