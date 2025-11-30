بازدید معاونین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از مرکز فرهنگی هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامههای سفر مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و هیئت همراه به استان هرمزگان، سه تن از معاونین این کانون بازدیدی از مرکز فرهنگی هنری هرمز انجام شد.
مرکز فرهنگی هنری هرمز با سابقه فعالیت ادبی، هنری و پژوهشی در جزیره هرمز، یکی از پایگاههای مهم کانون در این استان به شمار میرود.
در ابتدای بازدید، مربیان مرکز گزارشی از برنامههای جاری ارائه دادند.
معاون حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ضمن شنیدن دغدغهها و پیشنهادات مربیان، بر اهمیت پشتیبانی از این نوع فعالیتها تاکید کرد.
عباس نژاد تأکید بر ارتقای کیفیت کتابخانه و افزایش منابع مکتوب، بیان کرد: گسترش کتابخوانی و فعالیتهای ادبی باید یکی از اولویتهای کانون در این جزیره باشد.
وی به اهمیت فضاسازی مناسب برای کارگاههای خلاق اشاره کرد تا اعضا بتوانند با انگیزه بالا در کارهای پژوهشی و هنری شرکت کنند.
