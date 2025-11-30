به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: جلسه این کمیسیون امروز (یکشنبه نهم آذر ماه ۱۴۰۴) به مدت بیش از سه ساعت برگزار شد.

رضایی گفت: در بخش اول جلسه، رحمانی فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، گزارشی از آخرین وضعیت روابط ایران و چین و اجرای قرارداد همکاری ۲۵ساله ایران و چین و آخرین تحولات این کشور به اعضای کمیسیون ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رحمانی فضلی اعلام کرد چین کشور مهمی است و گزارشی از همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و چین در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تجاری ارائه کرد و به سفر امسال رئیس‌جمهور به چین اشاره نمود و آن را موفق و با نتایج مثبت دانست.

رضایی ادامه داد: سفیر ایران در چین همچنین درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین اعلام کرد که این قرارداد در حال اجرا و رو به پیشرفت است و بخشی از آن نیز تاکنون عملیاتی شده است.

وی بیان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این جلسه بر توسعه فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در چین، لزوم وجود نقشه راه همکاری با این کشور، نگاه به شرق، اجرای قرارداد ۲۵ ساله و اهمیت تغییر نگرش برخی دولتمردان نسبت به چین تاکید کردند.

رضایی اظهار کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روابط با چین را راهبردی دانست و اعلام کرد انتظار می‌رود دولت بیش از پیش بر ارتباط و توسعه روابط با این کشور تمرکز داشته باشد. وی ضمن تأکید بر اهمیت چین و سطح راهبردی روابط با آن، از برخی دستگاه‌ها که تمایلی به همکاری با شرق و چین ندارند انتقاد کرد و خواستار اصلاح نگاه برخی مدیران نسبت به این کشور شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بخش دوم جلسه، طرح مقابله با نفوذ دشمنان با حضور نمایندگان نهادهای مختلف اطلاعاتی و امنیتی و همچنین معاونت قوانین مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و بخش‌هایی از آن تصویب شد.