تصادفات رانندگان بومی در خوزستان بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مؤمنی عصر امروز یکشنبه در نشست شورای راهبردی کاهش تصادفات خوزستان گفت: سهم رانندگان بومی در تصادفات این استان هفت تا هشت درصد بیشتر از میانگین کشوری است؛ موضوعی که هم درون‌شهر و هم برون‌شهر را شامل می‌شود.

وی با اشاره به سرعت غیرمجاز به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تصادفات افزود: متأسفانه در این حوزه نیز آمار خوزستان از میانگین کشوری بالاتر است.

رئیس پلیس راه کشور همچنین به وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر اشاره کرد و اظهار کرد: آمار تصادفات عابران پیاده و موتورسیکلت‌سواران در خوزستان بیش از میانگین کشوری است.

مؤمنی در ادامه به آمار جان‌باختگان در گروه‌های سنی جوان اشاره کرد و گفت: متأسفانه جان‌باختگان در گروه‌های سنی ۲۱ تا ۳۰ سال و ۳۰ تا ۴۰ سال در استان خوزستان بیشتر از میانگین کشوری است.

وی با بیان اینکه در جلسه شورای راهبردی، موضوع ایمنی راه‌ها نیز مطرح شد، افزود: استاندار خوزستان دستورات لازم را در این زمینه صادر کرده و متولیان امر باید این مصوبات را اجرا کنند.

سردار مؤمنی با ابراز نگرانی از رتبه پایین خوزستان در حوزه تصادفات گفت: این استان در تصادفات درون‌شهری رتبه آخر و در برون‌شهری سه رتبه مانده به آخر را کسب کرده است.» وی ابراز امیدواری کرد با اجرای مصوبات و همکاری مردم و مسئولان، تا پایان سال شاهد کاهش تصادفات در خوزستان باشیم.