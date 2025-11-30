  1. استانها
  2. خوزستان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰

تصادفات رانندگان بومی در خوزستان بالاتر از میانگین کشوری است

اهواز - رئیس پلیس راه کشور با هشدار نسبت به وضعیت نگران‌کننده تصادفات در خوزستان اعلام کرد: سهم رانندگان بومی این استان در تصادفات هفت تا هشت درصد بیشتر از میانگین کشوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مؤمنی عصر امروز یکشنبه در نشست شورای راهبردی کاهش تصادفات خوزستان گفت: سهم رانندگان بومی در تصادفات این استان هفت تا هشت درصد بیشتر از میانگین کشوری است؛ موضوعی که هم درون‌شهر و هم برون‌شهر را شامل می‌شود.

وی با اشاره به سرعت غیرمجاز به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تصادفات افزود: متأسفانه در این حوزه نیز آمار خوزستان از میانگین کشوری بالاتر است.

رئیس پلیس راه کشور همچنین به وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر اشاره کرد و اظهار کرد: آمار تصادفات عابران پیاده و موتورسیکلت‌سواران در خوزستان بیش از میانگین کشوری است.

مؤمنی در ادامه به آمار جان‌باختگان در گروه‌های سنی جوان اشاره کرد و گفت: متأسفانه جان‌باختگان در گروه‌های سنی ۲۱ تا ۳۰ سال و ۳۰ تا ۴۰ سال در استان خوزستان بیشتر از میانگین کشوری است.

وی با بیان اینکه در جلسه شورای راهبردی، موضوع ایمنی راه‌ها نیز مطرح شد، افزود: استاندار خوزستان دستورات لازم را در این زمینه صادر کرده و متولیان امر باید این مصوبات را اجرا کنند.

سردار مؤمنی با ابراز نگرانی از رتبه پایین خوزستان در حوزه تصادفات گفت: این استان در تصادفات درون‌شهری رتبه آخر و در برون‌شهری سه رتبه مانده به آخر را کسب کرده است.» وی ابراز امیدواری کرد با اجرای مصوبات و همکاری مردم و مسئولان، تا پایان سال شاهد کاهش تصادفات در خوزستان باشیم.

