تصادفات منجر به فوت در استان بوشهر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق مزارعی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با افزایش ترددها در شش ماهه نخست سال جاری، تصادفات منجر به فوت و جرح نیز نسبت به مدت مشابه پارسال بیشتر شده است.

فرمانده پلیس راه استان بوشهر افزود: طی شش ماهه نخست امسال تصادفات منجر به فوت ۱۴ درصد و تصادفات جرحی نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.

وی گفت: در استان هر هفته به‌طور میانگین پنج نفر به علت حوادث رانندگی در محورهای مواصلاتی جان خود را از دست می‌دهند.

فرمانده پلیس راه استان بوشهر گفت: در تصادفات جرحی نیز به‌صورت میانگین روزانه هشت تا ۹ نفر مصدوم می‌شوند که گاهی وقت‌ها شدت جراحات زندگی فرد را تا آخر عمر تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: یک سوم تصادفات و یک سوم فوتی‌های این حوادث در استان مربوط به موتورسیکلت‌ها، قشر جوان جامعه و کسانی است که با موتورسیکلت امرار معاش می‌کنند.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه اصلاح نقاط حادثه خیز و ایمنی جاده‌ها یک ضرورت مهم برای کاهش تصادفات است، افزود: با وجود همه اقدامات خوب مجموعه راه و شهرسازی، راهداری، استانداری و شورای ترافیک استان برای اصلاح نقاط حادثه خیز بزرگراه‌ها، اما در بحث شانه راه، ناحیه عاری از مانع و حاشیه بزرگراه‌ها وضعیت مناسبی نداریم.

وی با اشاره به آمار جان باختگان ناشی از تصادف خودروهای تندرو (شوتی) گفت: در شش ماهه نخست امسال ۴۰ نفر جانشان را در تصادفات مربوط به خودروهای حامل قاچاق یا ملوانی از دست داده‌اند.