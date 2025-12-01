ورود سراسیمه آمریکا به پرونده بمبی که در بیروت منفجر نشد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنا بر اعلام رسانه‌های صهیونیستی، ایالات متحده آمریکا از دولت لبنان خواسته است تا فوراً بمب «جی پی یو ۳۹» که رژیم صهیونیستی آن را به بیروت پرتاب کرده و منفجر نشده است، به آمریکا ارسال کند.

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی نوشت که بمب منفجر نشده، چند روز پیش توسط ارتش رژیم صهیونیستی در عملیات ترور هیثم علی الطباطبائی فرمانده نظامی حزب‌الله، استفاده شده، اما این بمب منفجر نشده است.

نگرانی آمریکا از دسترسی روسیه و چین به بمب

این روزنامه به نقل از گزارش‌های لبنانی نوشت که مقامات آمریکایی نگران افتادن این بمب به دست روس‌ها یا چینی‌ها هستند.

از سوی دیگر، روزنامه عبری زبان معاریو به نقل از منابع آگاه فاش کرد که این بمب یک بمب هوشمند گلایدینگ مدل «جی پی ی و-۳۹ بی» است که توسط شرکت آمریکایی بوئینگ ساخته شده و نیروی هوایی رژیم صهیونیستی از آن در حمله به هیثم علی طباطبایی در پایگاه این حزب در ضاحیه جنوبی بیروت استفاده کرده است.

این روزنامه نوشت که بمب مذکور بنا به دلایل نامعلوم منفجر نشده و نسبتاً سالم در محل حمله باقی مانده که این امر نگرانی‌های واشنگتن مبنی بر دسترسی کشورهای دیگر از جمله روسیه و چین به آن را به دنبال داشته است.

این روزنامه می‌افزاید که این بمب علاوه بر داشتن یک کلاهک جنگی فوق‌العاده مؤثر نسبت به وزن خود، از سیستم‌های ویژه هدایت و فناوری برخوردار است که در حال حاضر در اختیار مسکو یا پکن نیست.

تا این لحظه هیچ اظهار نظری از سوی طرف‌های لبنانی یا آمریکایی در مورد این درخواست منتشر نشده است.

ارتش رژیم صهیونیستی از اکتبر گذشته حملات خود را به لبنان تشدید کرده و چند روز پیش هیثم الطباطبائی فرمانده ارشد حزب‌الله، را ترور کرد که این اقدام نقض توافق آتش‌بس بین دو طرف به شمار می‌رود.

ویژگی‌های بمب جنجالی

«جی پی یو ۳۹» یک بمب ساخت آمریکا، از نوع هوا به زمین، هدایت‌شونده و دقیق است که در اواخر دهه ۱۹۹۰ توسعه یافت. این بمب توسط شرکت بوئینگ ساخته شد و در اوایل قرن ۲۱ وارد خدمت فعال شد. این بمب ایمن نامیده می‌شود زیرا هدف را از داخل تخریب می‌کند، بدون اینکه به اطراف آسیب برساند.

وزن کم و حجم انفجار بسیار مؤثر این بمب به هواپیماها امکان حمل تعداد بیشتری از بمب‌های هوشمند را می‌دهد. این بمب برای نفوذ به استحکامات و پادگان‌های نظامی و انبارها و پناهگاه‌های بتنی یا برخی اهداف در مناطق مسکونی یا اهداف با ارزش بالا و تخریب اهداف از داخل کارآیی بالایی دارد.

این بمب از نظر شکل شبیه موشک‌های کوچک است، زیرا ۲۵۰ پوند (حدود ۱۱۳ کیلوگرم) وزن و حدود ۱.۸ متر طول دارد. این بمب دارای دقت بالایی در اصابت به هدف است و آسیب‌های جانبی را کاهش می‌دهد.