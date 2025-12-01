زلزله ۴.۴ ریشتری حوالی فین هرمزگان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه ای در ساعت ۰۷:۵۶:۲۰ صبح دوشنبه در مختصات عرض جغرافیایی ۲۷.۵۷ و طول جغرافیایی ۵۶.۲ و در عمق ۱۰ کیلومتری به وقوع پیوست.

بر پایه این گزارش، کانون زمین‌لرزه در ۳۱ کیلومتری فین، ۳۶ کیلومتری قلعه‌قاضی و ۴۳ کیلومتری تخت قرار داشته است.

همچنین این منطقه ۴۳ کیلومتر با مرکز استان، بندرعباس، و ۳۱۳ کیلومتر با مرکز استان کرمان فاصله دارد.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده و نزدیک‌ترین شهرهای تحت تأثیر آن فین، قلعه‌قاضی و تخت گزارش شده‌اند.

شدت زمین‌لرزه ۴.۴ ریشتر عنوان شده است.