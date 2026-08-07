طباطبایی: هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی در خطبههای نماز جمعه این هفته سراب، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا، عمل به واجبات و ترک محرمات، مهمترین عامل سعادت انسان در دنیا و آخرت است و همه مسلمانان باید سبک زندگی خود را بر اساس دستورات الهی تنظیم کنند.
عفاف و حجاب؛ از ارزشهای بنیادین اسلام
وی با اشاره به آیات سوره نور، عفاف و پاکدامنی را از مهمترین آموزههای دین اسلام دانست و افزود: زنان و مردان مؤمن موظف هستند حدود الهی را رعایت کنند و از هر اقدامی که زمینه تضعیف حیا و عفت در جامعه را فراهم میکند، پرهیز داشته باشند.
امام جمعه سراب با بیان اینکه دشمنان اسلام در سالهای اخیر عفاف و حجاب را به طور ویژه هدف قرار دادهاند، تصریح کرد: امروز برخی افراد در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی با انگیزههای مالی، بیحجابی و جلوهگری را ترویج میکنند تا ارزشهای دینی را کمرنگ کرده و جامعه را از مسیر صحیح منحرف سازند.
طباطبایی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره ویژگیهای آخرالزمان، بر ضرورت صیانت از ارزشهای اخلاقی و دینی تأکید کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر، حفظ حجاب، اقامه نماز، حضور در مناسک دینی و افزایش بصیرت اجتماعی از ارکان حفظ سلامت جامعه اسلامی است.
وی با تقدیر از حضور پرشور زائران در پیادهروی اربعین حسینی، اظهار کرد: این حرکت عظیم معنوی جلوهای از عشق و ارادت مردم به اهلبیت (ع) است و امیدواریم خداوند متعال این زیارت و عبادت را از همه زائران قبول فرماید و توفیق زیارت با معرفت را نصیب همگان کند.
رسانهها در خط مقدم جنگ روایتها
امام جمعه سراب با گرامیداشت روز خبرنگار و یاد شهید محمود صارمی، خبرنگاران را از ارکان مهم آگاهیبخشی در جامعه دانست و گفت: امروز خبر، رسانه و شبکههای اجتماعی نقش تعیینکنندهای در تحولات جهان دارند و قدرتهای بزرگ با بهرهگیری از رسانهها و انتشار اخبار نادرست، در پی تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد آشوب و بیثباتی در کشورهای مختلف هستند.
وی افزود: دشمنان در فتنههای اخیر نیز با انتشار اخبار کذب تلاش کردند امنیت و آرامش کشور را مخدوش کرده و مردم را نسبت به نظام و مسئولان بدبین کنند، اما واقعیتها با انتشار اسناد و مدارک روشن شد و اهداف آنان ناکام ماند.
طباطبایی بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر عملیات رسانهای دشمن تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد دشمن از طریق فضای مجازی بر ذهن جوانان و خانوادهها اثر بگذارد و مسئولان نیز باید در مقابله با این تهدیدها با جدیت بیشتری عمل کنند.
وحدت؛ رمز حفظ امنیت و اقتدار کشور
امام جمعه سراب با اشاره به سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اظهار کرد: پیامبر اسلام (ص) در روایتی، اختلاف و تفرقه داخلی را بزرگترین تهدید برای امت اسلامی معرفی کردهاند و این مسئله نشان میدهد که حفظ وحدت، شرط اساسی امنیت، رفاه و اقتدار جامعه است.
وی با استناد به آیه «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّیٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»، افزود: تا زمانی که مردم برای اصلاح رفتار خود، حفظ اتحاد و همدلی تلاش نکنند، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برطرف نخواهد شد.
طباطبایی خاطرنشان کرد: تجربه تاریخ نشان داده است که هیچ دشمن خارجی بدون ایجاد اختلاف و شکاف داخلی نتوانسته بر ملتی مسلط شود و امروز نیز دشمنان انقلاب اسلامی در تلاش هستند تا با دامن زدن به اختلافات، وحدت ملت ایران را خدشهدار کنند.
وی با گرامیداشت روز شهدای مدافع حرم، ایثار و فداکاری این شهیدان را عامل حفظ امنیت و عزت جهان اسلام دانست و گفت: مدافعان حرم با جانفشانی خود از حریم اهلبیت (ع)، امنیت کشور و ارزشهای اسلامی دفاع کردند و نشان دادند که مکتب اهلبیت (ع) برترین سرمایه امت اسلامی است.
وقف، سرمایهای ماندگار برای جامعه
امام جمعه سراب با اشاره به روز وقف نیز اظهار کرد: سنت حسنه وقف از تأکیدات دین اسلام است و باید مطابق نیت واقفان و در چارچوب احکام شرعی اجرا شود تا آثار و برکات آن در جامعه استمرار یابد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت، حفظ وحدت و عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، گفت: همه اقشار جامعه باید با هوشیاری، انسجام و حضور فعال در عرصههای فرهنگی و اجتماعی، مانع نفوذ دشمن و ایجاد تفرقه در جامعه شوند.
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