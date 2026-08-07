به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ادعاها و خیالبافی‌هایی خود را درباره ایران تکرار کرد.

صفحه «کلش ریپورت» در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دونالد ترامپ، در یک مصاحبه جدید درباره ایران گفته است: «آنها می خواهند توافق کنند».

ترامپ در ادامه افزود: «ببینید، واضح است که آنها نمی خواهند مورد هدف قرار بگیرند. آنها می خواهند توافق کنند. پس خواهیم دید چه می شود.»

رئیس‌جمهور آمریکا بارها این ادعاهای بی‌اساس را تکرار کرده و از شکست ایران و تسلط خیالی بر تنگه هرمز سخن گفته است، ادعاهایی که بیشتر نتیجه تصوراتش و آرزوهایی است که تا کنون به واقعیت تبدیل نشده و مسیر تحولات به گونه‌ای نیست که در آینده نیز محقق شود.