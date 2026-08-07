انتقاد امام جمعه فهرج از بلاتکلیفی کشاورزان شرق کرمان در فروش خرما

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام مرتضی قربانی‌نژاد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فهرج با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی دولت درباره پیگیری ویژه برای رفع مسدودیت سایت یک مجری ورزشی گفت: اینگونه پیگیری‌های سریع جای تقدیر دارد، اما ای‌ کاش یک پیگیری ویژه و دستور عاجل نیز از سوی رئیس‌جمهور برای کشاورزان مظلوم شرق استان و شهرستان فهرج صادر می‌شد که یک سال است محصول خرمای آن‌ها در سردخانه‌ها خاک می‌خورد و در آستانه فصل برداشت جدید، سرمایه‌شان در خطر نابودی است.

وی با پیشنهاد راهکارهای جایگزین در صورت محدودیت‌های صادراتی افزود: اگر امکان صادرات فراهم نیست، دولت می‌تواند طی توافق با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، معادن و صنایع کلان، خرما را به عنوان بخشی از سبد معیشتی کارگران و کارمندان خریداری کند تا باغداران از این بلاتکلیفی و ضررهای پی‌درپی ناشی از آفت و خشکیدگی نجات یابند.

امام جمعه فهرج در ادامه با انتقاد از عدم حضور میدانی مدیران کل استان کرمان در مناطق محروم تصریح کرد: نشستن پشت میز در مرکز استان و اتکا به گزارش‌ها و آمارهای بعضاً نادرست، دردی از مردم دوا نمی‌کند و از مدیران کل استان عاجزانه می‌خواهیم از پشت میزهای خود بلند شوند، به شهرستان‌های دوردست سفر کنند و بگذارند کمی از خاک فهرج بر لباسشان بنشیند تا وضعیت ادارات و مشکلات مردم را از نزدیک ببینند.

قربانی‌نژاد، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به «جمعه‌های خون‌خواهی» برای شهدای مقاومت گفت: به دشمنان نظام اسلامی اعلام می‌کنیم که فرزندان شهدا و رهبران مقاومت، مختارگونه در پی انتقام از قاتلان هستند و صبر ما را نباید به پای بی‌خیالی گذاشت؛ ما منتظر فرصت مناسب هستیم تا انتقامی سخت از تک‌تک جنایتکاران بگیریم و قطعاً هیچ‌یک از آن‌ها به مرگ طبیعی از دنیا نخواهند رفت.

امام جمعه فهرج با تبریک پیشاپیش ۱۷ مردادماه، روز خبرنگار و سالروز شهادت محمود صارمی، از تلاش‌های خبرنگاران شجاعی که صدای مردم را بدون سانسور و حاشیه به گوش مسئولان می‌رسانند، قدردانی کرد.

وی همچنین با بزرگداشت روز شهدای مدافع حرم گفت: امروز که امنیت را لمس می‌کنیم، ارزش کار مجاهدانه شهدای مدافع حرم را متوجه می‌شویم؛ عزیزانی که غربت و تهمت‌ها را تحمل کردند اما اجازه ندادند پای دشمن به خاک میهن باز شود.

امام جمعه فهرج با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اخلاق کریمانه را بزرگ‌ترین جاذبه اسلام برشمرد و همگان را به الگوگیری از رفتار معصومین (ع) دعوت کرد.

وی در پایان در پایان با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در کشور گفت: ناترازی برق مسأله‌ای نیست که مربوط به یک دولت خاص باشد و در شرایط فعلی، صرفه‌جویی و خاموش کردن حتی یک لامپ اضافی توسط شهروندان، کمک به حفظ منابع کشور، کاهش فشار بر شبکه توزیع و تضمین آینده فرزندانمان است که مشارکت همگانی مردم در این زمینه را می‌طلبد.