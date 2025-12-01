زندیان: روز مجلس یادآور مسئولیت سنگین نمایندگی مردم است

علیرضا زندیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روز مجلس یادآور مجاهدت شهید آیتالله مدرس و نمادی از پیوند میان مردم، قانون و اراده ملی است و نمایندگان باید در مسیر حفظ این میراث ارزشمند حرکت کنند.
وی با بیان اینکه مهمترین سرمایه یک نماینده اعتماد مردم است، افزود: تلاش ما بر این است که با تعامل سازنده با سایر دستگاهها، همافزایی میان بخشهای مختلف و حضور میدانی در کنار مردم، مسیر رفع مشکلات شهرستان بیجار و منطقه را با سرعت بیشتری دنبال کنیم.
زندیان خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی، اشتغال، توسعه زیرساختها، تقویت فعالیتهای فرهنگی و رفع مطالبات عمومی از اولویتهای کاری ما در مجلس است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
نماینده بیجار با قدردانی از همراهی مردم، تصریح کرد: روز مجلس نه تنها یک مناسبت ملی، بلکه یادآور عهدی است که ما نمایندگان باید هر روز و هر لحظه به آن وفادار بمانیم تا امید مردم به آیندهای بهتر تقویت شود.
نظر شما