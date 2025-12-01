به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با آغاز فصل سرما و احتمال تغییر در نوع سوخت مصرفی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی، اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان نظارت‌های خود را بر فعالیت این واحدها تشدید کرده است.

وی افزود: این نظارت‌ها از طریق سامانه‌های پایش آنلاین، آزمایشگاه‌های معتمد و همچنین بازدیدهای میدانی کارشناسان محیط زیست به‌صورت مستمر انجام می‌شود تا از رعایت الزامات زیست‌محیطی اطمینان حاصل شود.

کریمی با تأکید بر حفظ سلامت شهروندان و صیانت از محیط زیست خاطرنشان کرد: به هم‌استانی‌های عزیز اطمینان می‌دهم که در صورت مشاهده هرگونه آلایندگی یا عدم انطباق خروجی واحدهای صنعتی با استانداردهای زیست‌محیطی، اقدامات قانونی لازم برای توقف فعالیت این واحدها در دستور کار قرار خواهد گرفت.