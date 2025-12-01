نبود نظارت عامل رشد واحدهای تولید کننده مصالح غیراستاندارد در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی صبح دوشنبه در جلسه بررسی اجرای مبحث ۱۹ در استان، اجرای این مبحث را یکی از حلقه‌های مغفول مدیریت مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: با وجود گذشت سال‌ها از ابلاغ مبحث ۱۹، اجرای کامل آن در نقشه‌ها و پروژه‌های ساختمانی هنوز محقق نشده و نیازمند نظارتی جدی‌تر و سیستمی است.

وی با اشاره به افزایش فارغ‌التحصیلان حوزه انرژی افزود: ظرفیت سازمان نظام مهندسی در استفاده از نیروهای متخصص به‌طور کامل فعال نشده و این سازمان باید نقش پررنگ‌تری در کنترل نقشه‌ها و افزایش مسئولیت‌پذیری ناظران و مجریان بر عهده بگیرد.

معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اقدام شهرداری سنندج در گنجاندن اجرای مبحث ۱۹ در فرآیند صدور پایان‌کار تصریح کرد: سایر شهرداری‌ها نیز باید این الزام را در مراحل صدور مجوزهای ساختمانی لحاظ کنند.

حبیبی همچنین از افزایش واحدهای غیرمجاز تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی انتقاد کرد و گفت: ضعف نظارت موجب رشد واحدهای تولیدی غیراستاندارد شده و این روند تهدیدی جدی برای ایمنی عمومی است.

وی تاکید کرد: استفاده از مصالح غیراستاندارد و تأییدهای تلفنی برخی ناظران، بخش مهمی از تهدیدات حوزه ایمنی ساختمان را تشکیل می‌دهد و این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست.

معاون عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه موفقیت در اجرای مبحث ۱۹ مستلزم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است، اظهار داشت: اجرای این مبحث یک زنجیره مسئولیت از مرحله طراحی تا اجراست و هیچ دستگاهی به‌تنهایی قادر به پیشبرد آن نیست.

وی از دستگاه‌ها خواست ظرف یک ماه برنامه عملیاتی خود را در چارچوب اختیارات قانونی ارائه دهند و افزود: اسناد بالادستی ابزارهای کافی را برای اجرای دقیق مبحث ۱۹ فراهم کرده و باید مشخص شود هر دستگاه چه سهمی در تحقق این هدف دارد.

حبیبی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قضائی در برخورد با تخلفات تاکید کرد و گفت: اصلاح رویه‌ها، رعایت کامل استانداردها و برخورد با متخلفان، پیش‌شرط دستیابی به ساخت‌وساز ایمن و پایداری شهری است.