«رعد پدافند هوایی» قهرمان فوتسال کیش شد

بندرعباس - رقابت‌های فوتسال جام خلیج فارس جزیره کیش با قهرمانی تیم رعد پدافند هوایی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره لیگ فوتسال خلیج فارس جزیره کیش پس از رقابت‌های فشرده و مهیج میان هشت تیم به پایان رسید و در نهایت تیم رعد پدافند هوایی با نمایشی مقتدرانه عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

این دوره از لیگ فوتسال با استقبال چشمگیر تیم‌ها و کیفیت فنی بالا همراه بود و رقابت‌ها در سالن‌های ورزشی جزیره کیش با حضور تماشاگران و علاقه‌مندان به این رشته ورزشی برگزار شد.

تیم رعد پدافند هوایی با کسب ۱۴ پیروزی و ثبت اختلافی قابل توجه در امتیازات، قهرمانی را به دست آورد.

تیم سالار کیش در رده دوم ایستاد و تیم سرخپوشان جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

در بخش برترین‌های این رقابت‌ها محمدرضا شیرانی از تیم سالار کیش و محسن علایی از تیم سرخپوشان با زدن ۲۰ گل مشترکاً عنوان آقای گل مسابقات را کسب کردند.

همچنین حمیدرضا زارعی و ابوالفضل مهدور از تیم قهرمان به ترتیب به عنوان بهترین دروازه‌بان و بهترین بازیکن معرفی شدند.

امیرحسین خالصی از تیم شرکت سرمایه‌گذاری به عنوان پدیده این دوره انتخاب شد.

