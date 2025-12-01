«رعد پدافند هوایی» قهرمان فوتسال کیش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره لیگ فوتسال خلیج فارس جزیره کیش پس از رقابت‌های فشرده و مهیج میان هشت تیم به پایان رسید و در نهایت تیم رعد پدافند هوایی با نمایشی مقتدرانه عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

این دوره از لیگ فوتسال با استقبال چشمگیر تیم‌ها و کیفیت فنی بالا همراه بود و رقابت‌ها در سالن‌های ورزشی جزیره کیش با حضور تماشاگران و علاقه‌مندان به این رشته ورزشی برگزار شد.

تیم رعد پدافند هوایی با کسب ۱۴ پیروزی و ثبت اختلافی قابل توجه در امتیازات، قهرمانی را به دست آورد.

تیم سالار کیش در رده دوم ایستاد و تیم سرخپوشان جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

در بخش برترین‌های این رقابت‌ها محمدرضا شیرانی از تیم سالار کیش و محسن علایی از تیم سرخپوشان با زدن ۲۰ گل مشترکاً عنوان آقای گل مسابقات را کسب کردند.

همچنین حمیدرضا زارعی و ابوالفضل مهدور از تیم قهرمان به ترتیب به عنوان بهترین دروازه‌بان و بهترین بازیکن معرفی شدند.

امیرحسین خالصی از تیم شرکت سرمایه‌گذاری به عنوان پدیده این دوره انتخاب شد.