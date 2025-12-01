معرفی سرپرست جدید شهرداری کرمانشاه با حکم استاندار کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی استاندار کرمانشاه، منوچهر حبیبی، «بیژن مرادی» که پیش از این در سمت معاون فنی و شهرسازی و همچنین سرپرست شهرداری منطقه یک کرمانشاه مشغول به فعالیت بود، به عنوان سرپرست شهرداری کرمانشاه منصوب شد.
این انتصاب در ادامه روند مدیریت شهری کرمانشاه و با هدف ساماندهی امور اجرایی و ارتقای کارآمدی مجموعه شهرداری صورت گرفته است.
مرادی که سابقه فعالیتهای متعدد عمرانی، شهرسازی و مدیریتی در ساختار شهرداری کرمانشاه را در کارنامه دارد، از امروز مسئولیت هدایت و نظارت بر امور شهرداری مرکز استان را بر عهده خواهد گرفت.
استاندار کرمانشاه در حکم خود بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام شهری، تقویت انضباط اداری، بهبود خدماترسانی به شهروندان و اهتمام به توسعه متوازن مناطق مختلف شهر تأکید کرده است.
با معرفی سرپرست جدید، انتظار میرود مدیریت شهری کرمانشاه با انسجام بیشتری مسیر اجرای برنامهها و پروژههای اولویتدار را دنبال کند.
