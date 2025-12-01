به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هفت صبح نوشت: خواب ناکافی همچنین با بیماریهای مزمن مانند بیماری قلبی، دیابت، سکته مغزی، چاقی و بیماری کلیوی مرتبط دانسته شده است. مقامهای دولتی حوزه سلامت در ایالات متحده توصیه میکنند هر شب دستکم هفت ساعت خواب داشته باشید تا سلامتی خود را حفظ کنید، حافظهتان را بهبود ببخشید و خطر حوادث مرگبار را کاهش دهید. اما تلفنهای هوشمند، استرس، صداهای مزاحم و نور مصنوعی باعث میشوند بسیاری از افراد تا ساعاتی دیرتر از وقت خواب خود، بیدار بمانند. بیشتر افراد میدانند که برای داشتن خوابی راحت و باکیفیت نباید درست پیش از خواب به صفحهنمایشها خیره شوند اما کارشناسان چند نکته و ترفند غیرمعمول دارند که میتواند به شما کمک کند سریعتر به خواب بروید.
جورابهای پشمی نرم، دوست شما هستند
متخصصان انگلیسی میگویند، گرم کردن انگشتان پا یکی از راههای سریعتر به خواب رفتن است. گرفتن حمام آب گرم یا پوشیدن جوراب هنگام خواب باعث میشود احساس خوابآلودگی بیشتری کنید و دمای مرکزی بدن کاهش یابد. «ویلیام ویسدن»، استاد کالج سلطنتی لندن میگوید که این ترفند، یک داروی طبیعی خوابآور است.
برای بیدار ماندن بجنگید
ممکن است غیرمنطقی به نظر برسد اما برخی متخصصان معتقدند که تمرکز بر تلاش برای بیدار ماندن در واقع به افراد کمک میکند زودتر به خواب بروند. این روشی است که به «درمان قصد متناقض» معروف است و هدف آن، کاهش افکار اضطرابی در زمانی است که افراد خود را برای خوابیدن تحت فشار قرار میدهند. دکتر «دیردری کانروی»، روانشناس خواب در مرکز اختلالات خواب دانشگاه میشیگان نیز میگوید: با این تکنیک، شما در ذهن خود در واقع تلاش میکنید بیدار بمانید اما در نهایت خواب بر شما غلبه خواهد کرد.
هر جایی جز داخل خانه
تصور کردن اینکه در طبیعت هستید، ممکن است به لحاظ نظری عجیب به نظر برسد اما میتواند به مقابله با افکار آمیخته با اضطراب که اغلب شبها به سراغ ما میآیند، کمک کند. بر اساس اعلام دانشگاه کالیفرنیا دیویس، مطالعات نشان داده است که حضور در طبیعت، فشار خون را کاهش میدهد و ضربان قلب را پایین میآورد. به گزارش ایندیپندنت، «جفری دورمر»، مربی خواب تیم وزنهبرداری المپیک ایالات متحده گفت: حتی تصور کردن یک کلبه دورافتاده یا آتشی گرم و دلپذیر نیز میتواند مؤثر باشد.
مانند یک کودک رفتار کنید
به نظر میرسد فوت کردن حبابها برای به خواب رفتن، کار کودکانهای باشد اما این روشی است که پزشکان آن را تأیید کردهاند. دکتر «ریچل ماری سالاس»، استاد عصبشناسی در دانشکده پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز گفت: دلیل مؤثر بودن این تکنیک آن است که شبیه یک تمرین تنفسی است. تمرینهای تنفسی میتوانند ضربان قلب را کاهش دهند و فشار خون را پایین بیاورند. این کار تا حدی هم خندهدار و آسان است. با این حال، اگر محلول حبابساز یا چوبک مخصوص آن را در دسترس ندارید، تمرینهای تنفسی فراوانی در اینترنت وجود دارند که ممکن است برای این منظور به شما کمک کنند.
از نو شروع کنید
بلند شوید و از تخت بیرون بیایید. بر اساس گفته «لوئیس بوئناور»، متخصص خواب در مؤسسه پزشکی جانز هاپکینز، شروع دوباره روند خوابیدن پس از ۲۰ دقیقه به خواب نرفتن، میتواند به افراد کمک کند تا به خواب بروند. او توصیه کرد: اگر ذهنتان بهشدت درگیر است (مثلاً دارید درباره ارائه کاری که قرار است صبح انجام دهید یا مشکلی در زندگیتان فکر میکنید)، با گوش دادن به موسیقی آرام یا کتاب صوتی به مدت چند دقیقه، ذهن خود را از این افکار منحرف کنید.
