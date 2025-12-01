به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید صفدری در جلسه شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه به حاکمان سفارش می‌کند که «وضع مأمورین خود را رسیدگی کنید و کارها را به نیکان بسپارید»، زیرا همه کارمندان در میزان علم، تقوا، امانت‌داری و شایستگی یکسان نیستند.

وی با اشاره به اینکه برخی مدیران در انتخاب نیروها ملاک‌های نادرست را مبنا قرار می‌دهند، افزود: گاهی دیده می‌شود افراد صرفاً به دلیل زرنگی یا روابط غیر سازنده انتخاب می‌شوند، درحالی‌که چنین نیروهایی در غیاب مدیر، منافع شخصی را بر مصالح عمومی ترجیح می‌دهند و حتی ممکن است حق بیت‌المال را رعایت نکنند.

امام‌جمعه شهر جدید مهستان ادامه داد: طبق فرمایش حضرت امیر (ع)، کارگزار شایسته کسی است که احترام مدیر او را مغرور نسازد، در برابر او گستاخی نکند و در ارائه گزارش‌ها راست‌گو و امانت‌دار باشد؛ فردی که اطلاعات را گزینشی منتقل نکند و در نبود مدیر، به خیانت و سوءاستفاده روی نیاورد.

صفدری با تأکید بر اینکه کارمندان باید از تجربه، حیا، پاکی خانوادگی و کم طمعی برخوردار باشند، گفت: جامعه اسلامی باید به نیروهای مؤمن و متدین اعتماد بیشتری داشته باشد، چراکه افراد باتقوا در تشخیص حق از باطل بیناتراند و عاقبت امور را بهتر می‌بینند.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به این معیارها و سپردن کارهای حساس به افراد نالایق، موجب خسارت دنیوی و اخروی برای مدیران خواهد شد؛ بنابراین لازم است مدیران در انتخاب نیروهای تحت امر، نهایت دقت و معیارهای دینی و اخلاقی را رعایت کنند.