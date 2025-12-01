فرماندار ساوجبلاغ: حضور مدیر ارشد هر دستگاه در جلسات الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صادقلو صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری ساوجبلاغ که سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به روز جهانی معمولان، گفت: حمایت از افراد دارای معلولیت چه در حوزه مناسبسازی معابر و چه در امور معیشتی و حمایتی، فرهنگی و اشتغال وظیفه همه دستگاههاست.
وی در ادامه به مناسبت دهم آذر، روز مجلس و سالروز شهادت آیتالله سید حسن مدرس، با تجلیل از نمایندگان مردم در خانه ملت، افزود: نماینده پرتلاش حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ، بیش از وظایف خود برای توسعه شهرستان رایزنی و پیگیری میکنند.
فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به اینکه تنها ۱۴ درصد اعتبارات عمرانی در اختیار استانهاست، گفت: در جذب مابقی اعتبارات از وزارتخانهها، نقش نمایندگان بسیار تعیینکننده است.
صادقلو از آغاز هفته فرهنگی شهر هشتگرد خبر داد و گفت: هشتگرد گنجینه عظیم معنوی در سایه محبت علوی است و قدمت چند هزارساله آن در مباحث تمدنی و تشیع کمنظیر است و برنامههای فرهنگی این هفته تا ۱۷ آذر در شهر ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر مصرف بهینه انرژی در زمستان، گفت: در بخش گاز حدود ۳۳۰ میلیون مترمکعب در روز ناترازی داریم و رعایت الگوی مصرف توسط دستگاهها ضروری است.
نماینده عالی دولت در شهرستان ساوجبلاغ همچنین یادآور شد: در تابستان نیز ناترازی ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاواتی برق را تجربه کردیم و توسعه انرژی خورشیدی و بهرهوری نیروگاهها باید ادامه یابد.
صادقلو از برگزاری کنگره ملی ۵۵۰۰ شهید استان البرز از ۲۵ آذر تا ۴ دی خبر داد و گفت: هر شب در سالن ۶۰۰۰ نفری انقلاب کرج میزبان مردم استان خواهیم بود و برنامههای متنوع فرهنگی ازجمله انتشار ۵۰ جلد کتاب، تولید آثار نمایشی، موسیقی و فیلم سینمایی ارائه میشود.
وی تأکید کرد که فضاهای شهری ساوجبلاغ از ۲۱ آذر تا ۴ دی باید بهطور کامل رنگ و بوی فرهنگی و شهدایی بگیرد.
فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به مصوبه ۱۴ آبان هیئت دولت برای مدیریت مصرف و جلوگیری از واردات بنزین، اظهار کرد: باوجود ناترازی حدود ۲۰ میلیون لیتری، دولت سهمیه ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی را بدون تغییر حفظ کرده است و نرخ سوم فقط برای مصرف مازاد اعمال میشود.
صادقلو گفت: تبیین این سیاست بر عهده همه مسئولان شهرستان است تا از ایجاد جنگ روانی توسط رسانههای معاند جلوگیری شود.
وی با اشاره به آغاز فرایند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، افزود: این انتخابات اردیبهشت سال آینده برگزار میشود و بهزودی اعضای هیئت اجرایی شهرستان معرفی خواهند شد.
فرماندار ساوجبلاغ بر ضرورت مشارکت حداکثری مردم، انتخاب افراد پاک دست و متخصص و رعایت اصل بیطرفی کامل در فرآیند برگزاری انتخابات تأکید کرد.
صادقلو در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی مدیران در جلسات مهم با ارسال نیروهای رده پایین، روند تصمیمگیری را دچار مشکل میکنند لذا حضور شخص مدیر ضروری است.
او در خاتمه بر رعایت تکریم اربابرجوع، نظم اداری، ثبت درخواستها در سامانه فواد و صبر و بردباری در مواجهه با مردم تأکید کرد و افزود: اگر مدیران صادق، شفاف و پاسخگو باشند، اعتماد عمومی بازمیگردد و مشارکت مردم در امور مختلف ازجمله انتخابات افزایش خواهد یافت.
نظر شما