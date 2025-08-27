  1. هنر
  2. سینمای ایران
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

تاریخ برگزاری جشنواره جهانی فجر بالاخره اعلام شد

تاریخ برگزاری جشنواره جهانی فجر بالاخره اعلام شد

تاریخ برگزاری و اعلام فراخوان جشنواره جهانی فیلم فجر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر ۵ تا ۱۲ آذر سال جاری برگزار خواهد شد.

فراخوان این جشنواره شنبه ۸ شهریور منتشر می شود.

روح‌الله حسینی ماه گذشته با حکم رئیس سازمان سینمایی به عنوان دبیر این جشنواره منصوب شد.

در این حکم با اشاره به اهمیت جشنواره جهانی فیلم فجر به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و هنری کشور به دبیر آن ماموریت داده شد که با معرفی سینمای متعهد و خلاق ایران، تعاملات هنری با سینماگران جهان را گسترش دهد و بستری برای گفتگوی فرهنگی میان ملت‌ها فراهم آورد.

همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حرفه‌ای، نهادهای سینمایی داخلی و بین‌المللی و همچنین تعامل فعال با هنرمندان و اندیشمندان، زمینه تعالی هرچه بیشتر این رویداد جهانی فراهم شود.

تاکید بر نمایش پایمردی و رشادت‌ها در دفاع سرافرازانه ملت شریف و نجیب ایران در جنگ تحمیلی دوازده روزه در این رخداد با همکاری همه جانبه و موثر مدیریت‌های زیر مجموعه سازمان سینمایی و موسسات تابعه از بخش های دیگر این حکم است.

کد خبر 6572342
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها