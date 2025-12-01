به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیف‌الله سبزی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های مذهبی میان اداره تبلیغات اسلامی و مرکز بزرگ اسلامی اظهار کرد: اجرای مناسب برنامه‌های دینی نیازمند هم‌افزایی مجموعه‌های فرهنگی است و این همکاری باید به شکل مستمر دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت مناسبت‌های پیش‌رو افزود: برنامه‌های ماه‌های رجب و شعبان از اولویت‌های کاری ماست و تلاش می‌کنیم این مناسبت‌ها با هماهنگی کامل و در سطحی گسترده برگزار شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کامیاران با تأکید بر نقش مرکز بزرگ اسلامی در انسجام جریان‌های فرهنگی و دینی در شهرستان بیان کرد: ظرفیت این مرکز می‌تواند حجم و کیفیت فعالیت‌های مذهبی را ارتقا دهد و ما از مشارکت فعال آن در برنامه‌های مشترک استقبال می‌کنیم.

حجت‌الاسلام سبزی ادامه داد: سامان‌دهی فعالیت‌های تبلیغی، تقویت حضور روحانیون در محلات و همکاری با هیئات مذهبی از محورهای مورد بحث است که برای آن برنامه‌ریزی لازم انجام خواهد شد.

وی در پایان گفت: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های فرهنگی و دینی، مسیر اجرای برنامه‌های مذهبی در کامیاران با انسجام بیشتر و متناسب با نیازهای مردم دنبال شود.