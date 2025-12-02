به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۸.۳۷ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۴۲.۲۲ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۱ ریشتر در نزدیکی ساحل شرقی هونشو در ژاپن رخ داد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۸.۳۷ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۴۲.۲۲ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
نظر شما