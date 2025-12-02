  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر در نزدیکی ساحل شرقی هونشو ژاپن رخ داد

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر در نزدیکی ساحل شرقی هونشو ژاپن رخ داد

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر در نزدیکی ساحل شرقی هونشو در ژاپن رخ داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۸.۳۷ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۴۲.۲۲ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

کد خبر 6674227

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها