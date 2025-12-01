به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و همکاری کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، وبینار تخصصی «از ایده تا صادرات؛ مشارکت در پلتفرم جهانی جیتکس» را در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار میکند.
نمایشگاه جیتکس بهعنوان بزرگترین رویداد جهانی در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، طی سالهای اخیر با گسترش جغرافیایی خود به ۱۴ کشور از جمله امارات متحده عربی، آلمان، برزیل، ترکیه، عربستان سعودی، قزاقستان، صربستان، مراکش، مصر، نیجریه، کنیا، ویتنام، سنگاپور و هند، به بستری بینالمللی برای شبکهسازی، همتایابی و توسعه همکاریهای فناورانه میان کشورها تبدیل شده است. این گسترش، فرصت ارزشمندی را برای شرکتهای ایرانی جهت ورود به بازارهای جدید و توسعه صادرات خدمات و محصولات فناورانه فراهم آورده است.
در همین راستا، فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با همکاری کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در نظر دارد برگزاری وبینار تخصصی «از ایده تا صادرات؛ مشارکت در پلتفرم جهانی جیتکس» با هدف معرفی ظرفیتها و فرصتهای صادراتی در بازارهای هدف و تبیین راهکارهای بهرهمندی از پلتفرم جهانی جیتکس، را در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار کند.
علاقه مندان به حضور در این وبینار تخصصی میتوانند از طریق لینک وبینار نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
