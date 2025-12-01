  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

وبینار «از ایده تا صادرات؛ مشارکت در پلتفرم جهانی جیتکس» برگزار می‌شود

وبینار «از ایده تا صادرات؛ مشارکت در پلتفرم جهانی جیتکس» برگزار می‌شود

با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و به همت فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران وبینار «از ایده تا صادرات؛ مشارکت در پلتفرم جهانی جیتکس» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و همکاری کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، وبینار تخصصی «از ایده تا صادرات؛ مشارکت در پلتفرم جهانی جیتکس» را در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌کند.

نمایشگاه جیتکس به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد جهانی در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، طی سال‌های اخیر با گسترش جغرافیایی خود به ۱۴ کشور از جمله امارات متحده عربی، آلمان، برزیل، ترکیه، عربستان سعودی، قزاقستان، صربستان، مراکش، مصر، نیجریه، کنیا، ویتنام، سنگاپور و هند، به بستری بین‌المللی برای شبکه‌سازی، همتایابی و توسعه همکاری‌های فناورانه میان کشورها تبدیل شده است. این گسترش، فرصت ارزشمندی را برای شرکت‌های ایرانی جهت ورود به بازارهای جدید و توسعه صادرات خدمات و محصولات فناورانه فراهم آورده است.

در همین راستا، فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با همکاری کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در نظر دارد برگزاری وبینار تخصصی «از ایده تا صادرات؛ مشارکت در پلتفرم جهانی جیتکس» با هدف معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های صادراتی در بازارهای هدف و تبیین راهکارهای بهره‌مندی از پلتفرم جهانی جیتکس، را در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار کند.

علاقه مندان به حضور در این وبینار تخصصی می‌توانند از طریق لینک وبینار نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

کد خبر 6674348
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها