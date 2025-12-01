به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق عاشوری ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی یادواره شهدای شهر سیراف و گرامیداشت شهید شاخص استان بوشهر با بیان اینکه عزت امروز اسلام از برکت خون شهیدان است اظهار کرد: یاد شهدا، یاد کسانی است که با ایثار جان خود مسیر عزت، سربلندی و استقلال ملت ایران را هموار کردند. وظیفه ماست که میراث آنان را زنده نگه داریم و پیامشان را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی با اشاره به اینکه یادواره‌های شهدا باید در تراز مقام والای شهیدان برگزار شوند، افزود: برگزاری این یادواره‌ها فرصتی برای بازخوانی ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت است؛ فرهنگی که با خون شهدا آبیاری شده و امروز سنگ‌بنای هویت ملی و دینی ماست.

رئیس ستاد یادواره شهدای سیراف با مرور اهداف این مراسم، تأکید کرد که یادواره‌ها تنها یک برنامه نمادین نیستند، بلکه نقشی مستقیم در تقویت هویت ملی و مذهبی، ایجاد همبستگی اجتماعی، الگوسازی برای جوانان و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا دارند.

وی گفت: نسل جوان باید بداند امروز آنچه داریم، محصول جانفشانی و پاک‌بازی انسان‌هایی است که برای استقلال و آرامش این سرزمین از همه چیز گذشتند.

در ادامه جلسه، حاضران درباره محورهای محتوایی، برنامه‌های فرهنگی، شیوه تکریم خانواده‌های شهدا، نحوه مشارکت نهادهای اداری و مردمی و جزئیات اجرایی مراسم گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

به گفته برگزارکنندگان، جزئیات نهایی این یادواره در جلسات آینده جمع‌بندی و زمان برگزاری آن به‌طور رسمی اعلام خواهد شد.

در این نشست، مسئولان ضمن بررسی الزامات، ظرفیت‌ها و نیازهای اجرایی یادواره، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و برگزاری شایسته این رویداد معنوی تأکید کردند.