فرهنگ ایثار و شهادت باعث عزت ایران شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جلیل مرتضوی ظهر یکشنبه در یادواره هشت شهید مخابرات گلستان افزود: شهدا گام در راهی نهادند که حقیقت و درستی را به همراه آورد و امروز مایه افتخار تمامی ملت ایران شده اند.

وی شهدای ایران را ادامه دهنده راه شهدا کربلا دانست و گفت: شهدا با نثار جان خود در راه اسلام، دین خود را ادا کرده اند.

وی از شهادت بعنوان یکی از نعمت های بزرگ دین اسلام نام برد که در قرآن نسبت به آن تاکید زیادی شده و ادامه داد: زنده نگه داشتن یاد شهیدان عمل به قرآن و سفارش ائمه اطهار و ولی فقیه زمان است.

حجت الاسلام مرتضوی با تاکید بر لزوم حفظ و تداوم راه و اهداف شهدا عنوان کرد: تلاش برای حفظ دستاوردها خون شهدا بر

همه واجب است و همه باید پاسدار خون این عزیزان باشیم.



سید اسحاق حسینی مدیرعامل شرکت مخابرات استان گلستان نیز، هدف از برگزاری محافل یادواره شهدا را، نکوداشت یاد و خاطره شهیدان و تجدید پیمان با آرمان‌های آنان بیان کرد.



وی برگزاری یادواره‌های شهدا در نقاط مختلف را توفیقی در راستای ترویج فرهنگ ایثار دانست.

مدیرعامل مخابرات استان گلستان یادواره شهدا را یادآور رشادت، ایثارگری، گذشت و فداکاری شهیدان دانست و تاکید کرد تجلیل از ارزش هایی که شهدا جانشان را در راه آنها فدا کردند.، از وظایف ماست و برپایی این گونه آیین ها باعث ترویج آرمان های آنان نیز در بین نسل های بعد از آنان می شود.

وی با تاکید بر این مطلب که آنچه ما داریم و نداریم از برکت خون شهیدان است ابراز داشت: عزت، آرامش و سرافرازی در دنیا، توسعه ، مران و آبادانی مملکت را مدیون شهدایی هستیم که سراز پا نشناخته مقابل دنیا ایستادند تا اسلام زنده بماند.