۲۰۰۰ علامت و تجهیزات ترافیکی در اهواز نصب‌ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود هیبتی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از دو هزار عدد علائم و تجهیزات ترافیکی در محورهای مواصلاتی این شهرستان نصب شده که این اقدام نقش مهمی در ارتقای ایمنی عبور و مرور دارد.
هیبتی با اشاره به میزان اعتبار هزینهشده برای اجرای این طرح گفت: برای خرید و نصب این تجهیزات بیش از ۱۶ میلیارد ریال صرف شده است.
به گفته رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای اهواز، نصب علائم جدید و تجهیزات ایمنی در محورهای پرتردد اهواز موجب افزایش ضریب ایمنی و کاهش احتمال بروز حوادث خواهد شد.
وی در تشریح پروژههای شاخص حوزه ایمنی افزود: احداث دوربرگردانهای محور اهواز – اندیمشک با اعتبار ۶۴۰ میلیارد ریال و اجرای دوربرگردان نزهه در محور اهواز – سربندر با ۲۶۰ میلیارد ریال از مهمترین طرحهایی هستند که با هدف کاهش تصادفات و بهبود جریان ترافیک در حال اجراست.
هیبتی ادامه داد: خرید تجهیزات و علائم ترافیکی جدید با تخصیص اعتباری معادل ۲۰ میلیارد تومان انجام شده و افزون بر آن چندین پروژه راهداری شامل اجرای ۱۳ کیلومتر لکهگیری آسفالت، روکش کمربندی شرق اهواز با اعتبار ۵۱۰ میلیارد ریال، نصب پنج کیلومتر نیوجرسی و بهسازی محورهای روستایی بربوگه، چایورشام و بامدژ به اجرا درآمده است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل اهواز همچنین از اجرای طرحهای زیربنایی تکمیلی خبر داد و گفت: احداث پل آبرویی در محور ابوصلبیخات، تعریض پل محور اهواز – خرمشهر، تعمیرات ابنیه فنی، شانهسازی و اصلاح شیب شیروانی در هفت کیلومتر از محورهای شهرستان، نصب و تعمیر یکهزار شاخه گاردریل و اجرای روشنایی در پنج نقطه از جمله طرحهایی است که امسال عملیاتی شده است.
وی در پایان تأکید کرد: با بهرهبرداری از این پروژهها، ایمنی تردد در محورهای اهواز افزایش یافته، تصادفات کاهش مییابد و روانسازی عبور و مرور بهصورت محسوسی بهبود پیدا خواهد کرد.
