خلیلی: اعتبار ویژه برای حمایت از واحدهای تولیدی استان اردبیل تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی ظهر دوشنبه در گردهمایی کمیته استانی تسهیلات تولید و اشتغال اظهار کرد: ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار در چارچوب‌های قانونی گوناگون برای پشتیبانی مالی از برنامه‌ها و واحدهای تولیدی استان فراهم می‌باشد و نهادها و بانک‌ها نباید با سهل‌انگاری سبب ایجاد اخلال در استفاده واحدها از این امکانات گردند.

وی با یادآوری پتانسیل‌های اعتباری از منبع صندوق توسعه ملی، تبصره ۱۵، بند ۲ تبصره ۱۸ و تسهیلات تصویب‌شده سفرهای استانی به مبلغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، بر لزوم پیگیرِی ویژه مدیران نهادها و پایش پیوسته بانک‌ها برای جذب و تخصیص این وجوه تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: طرح‌های اقتصادی پیشرو استان با قابلیت ایجاد شغل بالا در کانون توجه قرار دارند و ضروری است نهادهای وابسته در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و گردشگری، این طرح‌ها را مطابق با منابع در دسترس برای دریافت تسهیلات معرفی نمایند.

خلیلی با توجه به شعار سال با محوریت «حمایت مالی برای تولید» و برنامه‌ریزی استان برای سرمایه‌گذاری آسان، تصریح کرد: ارتقای فضای کسب‌وکار و فراهم‌آوری منابع مالی واحدهای تولیدی باید با جدیت پیگیری شود.