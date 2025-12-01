  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۲۳

خلیلی: اعتبار ویژه برای حمایت از واحدهای تولیدی استان اردبیل تامین شد

خلیلی: اعتبار ویژه برای حمایت از واحدهای تولیدی استان اردبیل تامین شد

اردبیل- معاون اقتصادی استاندار اردبیل، از تامین ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای تولیدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی ظهر دوشنبه در گردهمایی کمیته استانی تسهیلات تولید و اشتغال اظهار کرد: ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار در چارچوب‌های قانونی گوناگون برای پشتیبانی مالی از برنامه‌ها و واحدهای تولیدی استان فراهم می‌باشد و نهادها و بانک‌ها نباید با سهل‌انگاری سبب ایجاد اخلال در استفاده واحدها از این امکانات گردند.

وی با یادآوری پتانسیل‌های اعتباری از منبع صندوق توسعه ملی، تبصره ۱۵، بند ۲ تبصره ۱۸ و تسهیلات تصویب‌شده سفرهای استانی به مبلغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، بر لزوم پیگیرِی ویژه مدیران نهادها و پایش پیوسته بانک‌ها برای جذب و تخصیص این وجوه تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: طرح‌های اقتصادی پیشرو استان با قابلیت ایجاد شغل بالا در کانون توجه قرار دارند و ضروری است نهادهای وابسته در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و گردشگری، این طرح‌ها را مطابق با منابع در دسترس برای دریافت تسهیلات معرفی نمایند.

خلیلی با توجه به شعار سال با محوریت «حمایت مالی برای تولید» و برنامه‌ریزی استان برای سرمایه‌گذاری آسان، تصریح کرد: ارتقای فضای کسب‌وکار و فراهم‌آوری منابع مالی واحدهای تولیدی باید با جدیت پیگیری شود.

کد خبر 6674403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها