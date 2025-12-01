امامی یگانه: مطالعات اتصال بارانداز ریلی مغان نهایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل با مهران قربانی معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی که در این وزارتخانه برگزار شد، آخرین وضعیت اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور به جمهوری آذربایجان درباره توسعه همکاری‌های مرزی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست با تأکید بر اهمیت دیپلماسی مرزی و نقش آن در تقویت مبادلات تجاری و ترانزیتی، موضوع احداث بارانداز لجستیکی - ریلی در منطقه مغان به‌عنوان یکی از پروژه‌های پیشران در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان اردبیل بررسی شد.

استاندار اردبیل با اشاره به موقعیت راهبردی مغان در کریدور شمال - جنوب، احداث این بارانداز را عاملی مؤثر در رونق اقتصادی منطقه و تسهیل تردد کالا میان ایران و جمهوری آذربایجان دانست.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی نیز ضمن اعلام آمادگی برای پیشبرد مراحل کارشناسی و اجرایی، بر تسریع هماهنگی‌های فنی و مرزی تأکید کرد.

گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد کارگروه‌های تخصصی با همکاری دستگاه‌های مرتبط، مطالعات تکمیلی درباره ظرفیت‌سنجی و نحوه اتصال بارانداز لجستیکی - ریلی مغان به شبکه حمل‌ونقل کشور را در اسرع وقت نهایی کنند.