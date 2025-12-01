  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۱

امامی یگانه:اتصال استان اردبیل به شبکه ریلی کشور در مرحله‌ی پایانی است

اردبیل_ در نشست استاندار اردبیل با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه که در مراحل پایانی قرار دارد، بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه عصر دوشنبه در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به انتظار طولانی مردم برای اتصال استان اردبیل به شبکه ریلی کشور، راه‌اندازی این پروژه را یک مطالبه مهم دانست و بر تکمیل آن در زمان تعیین‌شده تأکید کرد.

جبارعلی ذاکری نیز با ارائه گزارشی از روند تحویل طرح به شرکت راه‌آهن اعلام کرد: پروژه اردبیل - میانه با تلاش مستمر عوامل اجرایی در مسیر اتمام است و برنامه‌ریزی برای تکمیل آن تا پایان سال ادامه دارد.

گفتنی است در این نشست موضوع احداث بارانداز لجستیکی - ریلی مغان نیز به‌عنوان یکی از طرح‌های زیرساختی مؤثر در توسعه تبادلات تجاری و تقویت کریدورهای ترانزیتی مطرح و مقرر شد بررسی‌های فنی و اجرایی با هماهنگی دستگاه‌های مربوط سرعت گیرد..

همچنین در پایان، طرفین بر همکاری مستمر برای اجرا و تکمیل پروژه‌های ریلی استان اردبیل و رفع موانع احتمالی تأکید کردند

