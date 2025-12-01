به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه عصر دوشنبه در دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به انتظار طولانی مردم برای اتصال استان اردبیل به شبکه ریلی کشور، راه‌اندازی این پروژه را یک مطالبه مهم دانست و بر تکمیل آن در زمان تعیین‌شده تأکید کرد.



جبارعلی ذاکری نیز با ارائه گزارشی از روند تحویل طرح به شرکت راه‌آهن اعلام کرد: پروژه اردبیل - میانه با تلاش مستمر عوامل اجرایی در مسیر اتمام است و برنامه‌ریزی برای تکمیل آن تا پایان سال ادامه دارد.



گفتنی است در این نشست موضوع احداث بارانداز لجستیکی - ریلی مغان نیز به‌عنوان یکی از طرح‌های زیرساختی مؤثر در توسعه تبادلات تجاری و تقویت کریدورهای ترانزیتی مطرح و مقرر شد بررسی‌های فنی و اجرایی با هماهنگی دستگاه‌های مربوط سرعت گیرد..



همچنین در پایان، طرفین بر همکاری مستمر برای اجرا و تکمیل پروژه‌های ریلی استان اردبیل و رفع موانع احتمالی تأکید کردند