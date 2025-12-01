به گزارش خبرنگار مهر علی اصغر نیکویی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از دو نقطه آتش سوزی در شهرستان گرگان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵ نفر از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی مستقیماً در محل حریق مستقر شدهاند و تعدادی دیگر نیز جهت آمادهباش به منطقه اعزام شدند.
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط بحرانی جنگلها و خطر گسترش آتش، تمامی مرخصیها لغو و نیروها موظف به حضور در آمادهباش کامل هستند تا هرگونه حریق احتمالی در سریعترین زمان مهار شود.
نیکویی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده دود یا آتش در مناطق جنگلی، سریعاً موضوع را از طریق سامانه ۱۵۰۴ یا تماس با یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا اقدامات پیشگیرانه و مهار آتش به موقع انجام گیرد.
گفتنی است هفته گذشته هفت شهرستان استان گلستان نیز دچار حریق شدند که اهمیت حضور فوری نیروها و آمادهباش کامل را دوچندان کرده است.
