سه سورتی پرواز برای مهار آتش در جنگل توسکستان

علی اصغر نیکویی در گفتگو با خبرنگار مهر و تسنیم اظهار کرد: آتشسوزی بخشی از عرصههای جنگلی توسکستان شهرستان گرگان ظهر امروز دوشنبه وارد مرحله بحرانی شد و نیروهای زمینی و هوایی را برای مهار حریق به منطقه کشاند.
وی افزود: بالگرد اعزامی برای اطفای حریق تاکنون سه سورتی پرواز بر فراز منطقه انجام داده و عملیات ریختن آب بر کانونهای فعال آتش ادامه دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: این پروازها تا زمان صدور مجوز ادامه داشته و پس از ارزیابی شرایط جوی و ایمنی، امکان ازسرگیری آنها وجود دارد.
گفتنی است هفته گذشته هفت شهرستان گلستان نیز با وقوع چندین فقره آتشسوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی روبهرو شدند که با تلاش نیروهای امدادی و مردم بومی، مهار شد.
طبق گزارش نیروهای میدانی، وزش باد، صعبالعبور بودن منطقه و پوشش متراکم گیاهی از عوامل دشوارکننده عملیات امروز در توسکستان است. هماکنون تیمهای تخصصی اطفای حریق، محیطبانان و نیروهای مردمی در محل حضور دارند و تلاشها برای مهار کامل آتش ادامه دارد.
