آقایی: ۴ درصد بانوان یزدی در اهدای خون مشارکت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا آقایی میبدی در دیدار با مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد با اشاره به جایگاه استان یزد در حوزه خدمترسانی، فنی و علمی در انتقال خون، گفت: یزد در میان سه استان برتر کشور در اهدای خون قرار دارد و از نظر اهدای مستمر نیز جزو برترینها هستیم.
وی با تأکید بر اینکه سازمان انتقال خون نهادی حیاتی و بدون جایگزین در کشور است، افزود: با وجود اینکه نزدیک به نیمی از جمعیت استان را بانوان تشکیل میدهند، سهم آنان از اهدای خون تنها حدود ۴ درصد است که آماری قابل تأمل و نیازمند رسیدگی است.
در ادامه این نشست، فاطمه دانش یزدی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، پایین بودن مشارکت بانوان در اهدای خون را ناشی از باورهای غلط و فرهنگی دانست و گفت: با وجود سطح علمی و فرهنگی بالای بانوان استان، برخی تصورات نادرست از گذشته همچنان مانع حضور آنان در این اقدام خداپسندانه است.
وی با اشاره به توان بالای بانوان یزدی در فعالیتهای خیرخواهانه افزود: امیدواریم با همکاری انتقال خون و اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی، شاهد افزایش محسوس حضور بانوان در حوزه اهدای خون باشیم.
برگزاری دورههای آموزشی برای مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی و انجام برنامههای فرهنگی از جمله موضوعات مطرحشده در این جلسه بود.
