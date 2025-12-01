به گزارش خبرنگار مهر، شیدا حیدریان بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه تقاطع غیرهمسطح تکیه و چمن سنندج گفت: پروژه تقاطع غیرهمسطح «تکیه چمن» به‌عنوان نخستین تقاطع پیش‌ساخته ترافیکی کردستان، گامی مهم در بهبود دسترسی‌های شهری و روان‌سازی تردد در مرکز استان است.

وی اظهار کرد: این پروژه زمانی که کلید خورد قرار بود پس از شش ماه به اتمام برسد که جابجایی تأسیسات برق منجر به طولانی شدن این پروژه شد.

وی اضافه کرد: این پروژه جزو پروژه‌های عالم المنفعه است و اتمام چنین پروژه‌های شهری با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به بهبود تردد مردم در سطح شهر کمک کند.

عضو شورای شهر سنندج تصریح کرد: این تقاطع از نخستین سازه‌های پیش‌ساخته سطح استان است که بخش قابل توجهی از آن توسط تولیدکنندگان بومی اجرا شده و با وجود محدودیت زمانی و فصل کاری کوتاه، به‌موقع به بهره‌برداری رسید.

پروژه زیرگذر و روگذر تکیه و چمن سنندج به طول ۳۴۰ متر و مساحت هزار و ۵۰۰ متر مربع برای میدان طراحی شده و شامل رمپ‌های ۱۲۰ متری برای دسترسی از مسیر چمن به میدان حجاب و همچنین دسترسی به تکیه و چمن از سمت پارک کودک است.

هدف از اجرای این پروژه افزایش ظرفیت ترافیکی، حل معضل ترافیک در ساعات پیک، تسهیل تردد و کاهش تصادفات در این مناطق است.