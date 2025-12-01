به گزارش خبرنگار مهر، انور رشیدی، بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاح تقاطع غیرهمسطح تکیمه و چمن سنندج با بیان اینکه این پروژه اولین تقاطع پیش‌ساخته استان کردستان به شمار می‌رود، اظهار داشت: افتتاح این تقاطع به عنوان یک مسیر مهم در شهر، به ویژه در فصل‌های کوتاه سال، اهمیت بالایی دارد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در انتقال تأسیسات برق و تأخیرهای ناشی از آن، افزود: با وجود مشکلات، خوشبختانه این پروژه به موقع به بهره‌برداری رسید و اکنون می‌تواند خدمات بهتری را به مردم ارائه دهد.

رشیدی همچنین به ویژگی‌های گردشگری سنندج اشاره کرد و گفت: این پروژه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، دسترسی آسان به نقاط گردشگری شهر را فراهم می‌کند و امیدواریم که با توجه به شرایط ویژه، بتوانیم رویدادهای فرهنگی متنوعی را در این منطقه برگزار کنیم.

وی ادامه داد: طول این پروژه ۳۵۰ متر است و به صورت ۹۰ متر مسقف طراحی شده تا راحتی تردد را برای شهروندان فراهم کند.

وی اضافه کرد: همچنین، این تقاطع به پیست فرهنگی و پارک‌های کودک نیز دسترسی خواهد داشت که می‌تواند موجب افزایش جذابیت‌های فرهنگی شهر شود.

شهردار سنندج در پایان، از حضور استاندار و اعضای شورای شهر قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه نهادها، بتوانند سنندج را به عنوان یک مقصد گردشگری مطرح در کشور معرفی کنند.