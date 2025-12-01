  1. استانها
ابتلای ۵۰۰ دانش‌آموز کهگیلویه و بویراحمد به آنفلوانزا

یاسوج-مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: تنها ۵۰۰ نفر از ۷۰ هزار دانش‌آموز این استان به دلیل آنفلوانزا در مدارس حاضر نشده‌اند و فعلاً نیازی به تعطیلی گسترده مدارس نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی در نشست مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت فعلی آنفلوانزا در مدارس این استان، اظهار کرد: با مشاهدات میدانی، هنوز به سطح آلودگی و شیوع گسترده بیماری در مدارس نرسیده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۷۰ هزار دانش‌آموز استان، فقط ۵۰۰ نفر به دلیل بیماری در مدارس حضور نیافته‌اند، افزود: اولویت آموزش و پرورش سلامت دانش‌آموزان است، اما نباید هر بار با وقوع یک بیماری همه تمرکز خود را روی تعطیلی مدارس بگذاریم، چرا که تعطیلی باعث افت تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در صورتی که دانش‌آموزی مبتلا به بیماری شد، همان کلاس درس و در صورت لزوم همان مدرسه تعطیل شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون به وضعیت حاد و نیاز به تعطیلی گسترده مدارس نرسیده‌ایم و توصیه ما این است که زمانی که بیماری به اوج رسید، اقدامات تعطیلی مدارس را مدنظر قرار دهید.

