۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۹

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد: دیدار پوتین با ویتکاف برای بعد از ظهر فردا برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در جمع خبرنگاران گفت: دیدار پوتین با ویتکاف برای بعد از ظهر فردا سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه چندین نشست داخلی در چارچوب آماده سازی گفتگوها با آمریکا دارد.

دیمیتری پسکوف سپس ادامه داد: حمله به نفتکش‌ها در دریای سیاه تجاوز به حاکمیت ترکیه است؛ این حمله ماهیت رژیم کی‌یف را آشکار می‌کند. حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های حیاتی یک رویه مداوم است و سازمان‌های مربوطه روسیه اقدامات لازم برای تضمین امنیت کشور را انجام می‌دهند.

سخنگوی کرملین اضافه کرد: به موفقیت آمیز بودن روند حل و فصل مناقشه اوکراین علاقه مندیم؛ اما از طریق رسانه‌ها به بحث و بررسی این روند نخواهیم پرداخت. پوتین فعلاً برنامه‌ای برای دیدار با وزیر امور خارجه چین ندارد.

