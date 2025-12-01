به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در جمع خبرنگاران گفت: دیدار پوتین با ویتکاف برای بعد از ظهر فردا سهشنبه برنامهریزی شده است.
سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه چندین نشست داخلی در چارچوب آماده سازی گفتگوها با آمریکا دارد.
دیمیتری پسکوف سپس ادامه داد: حمله به نفتکشها در دریای سیاه تجاوز به حاکمیت ترکیه است؛ این حمله ماهیت رژیم کییف را آشکار میکند. حملات پهپادی اوکراین به زیرساختهای حیاتی یک رویه مداوم است و سازمانهای مربوطه روسیه اقدامات لازم برای تضمین امنیت کشور را انجام میدهند.
سخنگوی کرملین اضافه کرد: به موفقیت آمیز بودن روند حل و فصل مناقشه اوکراین علاقه مندیم؛ اما از طریق رسانهها به بحث و بررسی این روند نخواهیم پرداخت. پوتین فعلاً برنامهای برای دیدار با وزیر امور خارجه چین ندارد.
نظر شما