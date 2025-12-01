  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۴

دادستان بم: شبکه هفت نفره رشا و ارتشا در شهرستان بم متلاشی شد

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از انهدام یک شبکه هفت نفره رشا و ارتشا خبر داد که در قبال آزادسازی برخی اتباع خارجی، مبالغ غیرقانونی دریافت می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام جعفری زاده، اعلام کرد: در پی رصد اطلاعاتی، شبکه‌ای متشکل از چهار نفر از کارکنان اداره امور اتباع و سه نفر از افراد خارج از این اداره که به‌صورت سازمان‌یافته مبادرت به دریافت وجوه غیرقانونی در قبال تسهیل یا آزادی برخی اتباع خارجی می‌کردند، شناسایی و منهدم شد.

وی افزود: اعضای این شبکه پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و با دستور قضائی بازداشت شدند و رسیدگی تخصصی به تخلفات آنان در شعبه ویژه در حال انجام است.

دادستان بم، با تأکید بر برخورد قاطع با مفاسد اداری اظهار داشت: هیچ‌گونه تخلف، سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا ایجاد بسترهای فساد در دستگاه‌های اداری قابل اغماض نیست و دستگاه قضائی با جدیت تمام پرونده را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: گزارش‌های مردمی در کشف این نوع شبکه‌ها نقش تعیین‌کننده دارد و از شهروندان تقاضا می‌شود موارد مشابه را بدون ملاحظه از طریق مراجع قانونی اعلام کنند.

