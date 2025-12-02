  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۳

فردا اصفهان تعطیل است

فردا اصفهان تعطیل است

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: فردا استان اصفهان به دلیل قطع زنجیره آنفلوانزا و آلودگی هوا تعطیل است.

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان و به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا و تداوم شرایط سکون وپایداری جو و آلودگی هوا مقرر گردید روز چهار شنبه ۱۲ آذر ماه تمامی ادارات دولتی مؤسسات عمومی بانک‌ها و بیمه‌ها بجز مراکز امدادی، درمانی و خدمات رسان و شعب بانک‌های کشیک بصورت دورکاری فعالیت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: همچنین تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی در سطح استان نیز تا پایان هفته به صورت غیرحضوری فعالیت کنند.

وی ادامه داد: مهدهای کودک و پیش دبستانی‌ها و مراکز آموزش استثنایی نیز تا پایان هفته در سطح استان تعطیل خواهند بود.

شیشه فروش از عموم جامعه درخواست نمود با رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی. کاهش حضور در مراکز تجمع و حلقه‌های ترافیکی. شست و شوی دست. استفاده از ماسک توسط بیماران و رعایت اصول خود حفاظتی مطابق با شیوه نامه‌های بهداشت فردی ابلاغی توسط مرکز بهداشت در شرایط آلودگی هوا و پیشگیری از بیماری آنفلوانزا همکاری کنند.

    • ر. ا IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      38 6
      پاسخ
      چرا امروز سه شنبه رو تعطیل نکردید با آلودگی بالای 200، فقط به فکر خودتون هستید مگه تو مدرسه به بچه ها چی یاد می دید که تو هر شرایطی باید بیان مدرسه، خداوند مکر شما را به خودتون برگردونه
      • گمنام CA ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        14 0
        افرین
    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      10 1
      پاسخ
      خوب قشنگ یکماه همه سیستم ها را از دسترس خارج کنند و مثلا اینطور نباشد که شرکتها و مراکز خصوصی هم کار کنند آنها هم تعطیل کنند مثل مراکز پلیس + ۱۰ و دفاتر پیشخوان و دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک و ...یعنی اگر این مشاغل تعطیل نباشندهیچ فایده ای ندارد چون بیشتر مردمی که بیرون می‌آیند با این مشاغل و دفاتر سر و کار دارند پس تعطیلی باید شامل تمام اینها هم بشود بعلاوه بانکها و شرکتهای مختلف
    • ندا حسینی IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      12 0
      پاسخ
      همه داریم خفه میشیم ..
    • علی IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      20 2
      پاسخ
      مگر ریه کارگران با کارمندان متفاوت است که دولت فقط کارکنان خودش را تعطیل میکند! متاسفم که همیشه حقوق قشر ضعیف جامعه پایمال میشود. بعد از دو هفته آلودگی نفس کشیدن برایم سخت شده و هنوز هم باید سرکار بروم.
    • سعید IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      10 0
      پاسخ
      تفاوت ژن کارمند دولت با ژن کارگر و قشر ضعیف جامعه همینه مردم ایران بازم خفه بشید و هیچی نگید ب
    • حمید زمانی IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      2 6
      پاسخ
      لطفاً تعطیلات را تا پاکی هوا خواهشاً ادامه دهید
    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 0
      پاسخ
      خدایا پشت پرده چه خبره؟؟؟؟؟؟؟
    • ایرانی IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      3 0
      پاسخ
      هرروز تعطیل هرروز سیستم ها قطع هرروز در بدری
      • کریم IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        0 1
        کاش تا اخر سال تعطیل کنن

