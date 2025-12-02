تعمیرات اساسی انبارهای لجستیک بندر شهید رجایی ۱۰درصد پیشرفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کمالی افزود: طرح تعمیرات اساسی انبارهای لجستیک مجتمع بندری شهید رجایی با تمرکز بر بازسازی سولهها و نوسازی ساختمانهای اداری، هماکنون در مرحله دوم اجرا قرار دارد.
وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این طرح تا پایان آبان ۱۴۰۴ به ۱۰ درصد رسیده است، ادامه داد: این طرح ۳۶ ماهه با هدف افزایش عمر مفید سازهها و ارتقای سطح خدمترسانی به صاحبان کالا در چندین فاز عملیاتی دنبال میشود.
معاون مهندسی و عمران ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: این مجموعه انبارها که از نخستین سالهای احداث بندر تاکنون نقش کلیدی در زنجیره تأمین و نگهداری کالا داشتهاند، پس از گذشت نزدیک به نیم قرن، در دستور کار بازآفرینی سازهای قرار گرفتهاند.
کمالی با بیان اینکه در مرحله نخست، عملیات بازسازی کامل هفت سوله انبار با مجموع مساحت ۷۰ هزار مترمربع به همراه ساختمانهای اداری انجام شد، افزود: مرحله دوم مرحله نیز از اواخر خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده و ۱۰ انبار شامل انبارهای ترانزیت شماره ۹، ۱۱، ۱۳ و ۲۳ و انبارهای کالا شماره ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۲ و ۲۳ در مجموع با مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع را تحت پوشش قرار میدهد.
به گفته وی؛ تاکنون عملیات تخریب و برچیدن سقف دو انبار تا ۹۵ درصد تکمیل شده و همزمان فرآیند زنگزدایی به روش سند بلاست و رنگآمیزی سهلایه استراکچر سوله با پوششهای اکسید آهن، اپوکسی پلیآمید و پلییورتان نیز در حال اجراست.
معاون مهندسی بنادر هرمزگان اضافه کرد: اجرای مراحل بعدی برای تکمیل تعمیرات اساسی سایر انبارهای لجستیک مجتمع بندری شهید رجایی طبق برنامه زمانبندی در آیندهای نزدیک آغاز خواهد شد.
