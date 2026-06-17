نوسازی ۱۰۰ هزار مترمربع انبار راهبردی در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید کمالی با اشاره به اهمیت راهبردی انبارهای لجستیکی مجتمع بندری شهید رجایی اظهار کرد: با توجه به نقش حیاتی این انبارها در چرخه تأمین و توزیع کالا و نیز گذشت نزدیک به نیم قرن از زمان احداث انبارهای کالایی و ترانزیتی در محدوده اسکلههای بندر، اجرای طرح بهسازی و بازسازی این زیرساختها در دستور کار قرار گرفت.
وی هدف از اجرای این طرح را افزایش عمر مفید سازههای موجود، ارتقای سطح خدماترسانی به صاحبان کالا، بهبود شرایط نگهداری کالاهای انبارشده و نوسازی ساختمانهای اداری و سولههای انبار درحال انجام عنوان کرد.
کمالی با اشاره به اقدامات انجامشده در مرحله نخست این طرح گفت: در این مرحله، هفت سوله انبار به مساحت تقریبی ۷۰ هزار مترمربع به همراه ساختمانهای اداری وابسته به طور کامل بازسازی و بهسازی شد.
معاون مهندسی و عمران بنادر هرمزگان ادامه داد: مرحله دوم طرح شامل تعمیرات اساسی انبارهای ترانزیتی شمارههای ۹، ۱۱، ۱۳ و ۲۳ و همچنین انبارهای کالایی شمارههای ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۲ و ۲۳ است که در با مجموع ۱۰ انبار با مساحتی بالغ بر ۱۰۰ هزار مترمربع را دربر میگیرد.
وی بیان اینکه عملیات اجرایی این مرحله از اواخر خردادماه سال ۱۴۰۴ آغاز شده است، به تشریح اقدامات و فنی وروند اجرای این طرح پرداخت و اظهار کرد: تاکنون عملیات تخریب و جمعآوری سقفهای فرسوده، سندبلاست و رنگآمیزی سهلایه سازههای فلزی، تعویض کامل لوورها و ورقهای پیرامونی، اصلاح و رنگآمیزی دربهای اصلی انبارها، اجرای خطوط انتقال آتشنشانی، آمادهسازی سکوهای بارانداز پیرامونی، و نیز تعمیرات اساسی ساختمانی دو انبار، اصلاح و رنگآمیزی دیوارهای پیشساخته بتنی و همچنین بازسازی کامل نمای ساختمانهای اداری انجام شده است.
کمالی افزود: اجرای پنجرههای دوجداره ترمالبریک، نرمهکشی و سرامیککاری نماهای داخلی و بیرونی، بههمراه تأمین و ورود کامل سقفهای ساندویچپنل از دیگر اقدامات مهم انجامشده در این طرح به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵، عملیات اجرایی در دو انبار هدف طرح به پیشرفت فیزیکی ۸۹ درصدی رسیده و روند اجرای سایر بخشها نیز مطابق برنامه زمانبندی درحال انجام است.
معاون مهندسی و عمران ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعتبار پیشبینیشده برای اجرای این طرح را نیز یکهزار میلیارد تومان با مدت زمان اجرای ۳۶ ماه اعلام کرد.
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