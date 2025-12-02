به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی سفیدان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری از تشکیل جلسه «بررسی وضعیت دانشگاه‌های غیردولتی و کیفیت حمایت و نظارت دولت» در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

در این نامه آمده است با توجه به دستور کار کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۱ الی ۱۶ «بررسی وضعیت دانشگاه‌های غیردولتی و کیفیت حمایت و نظارت دولت» در دستور کار قرار دارد. و دعوت می‌شود، معاون آموزشی وزارت علوم، مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی، مدیرکل دفتر گسترش و رؤسای دانشگاه‌های سوره، علو م فرهنگ، امام صادق (ع) و شمال و رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی در این جلسه حضور یابند.