به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد دهده جانی در بازدید از ذخایر نفتی و بررسی وضعیت منابع سوخت استان، روند نگهداری و توزیع فرآوردههای نفتی را مورد بررسی قرار داد.
وی اظهار داشت: این بازدید با هدف ارزیابی وضعیت موجود ذخایر نفت و گازوئیل استان و بررسی نحوه مدیریت و نگهداری سوخت از بخش های مختلف تاسیسات و فعالیت های مرتبط با آن انجام شد.
دهده جانی با قدردانی از تلاشهای کارکنان شرکت پخش فرآوردههای نفتی زنجان، بر اهمیت استمرار نظارتها، مدیریت بهینه منابع انرژی و آمادگی کامل در تأمین نیازهای سوختی استان تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: این بازدید در چارچوب مأموریتهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و با هدف اطمینان از حسن اجرای قوانین و مقررات در بخش انرژی انجام شد.
در حاشیه این بازدید، نشست کاری با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط برگزار شد و گزارش جامعی از وضعیت ذخیرهسازی، نحوه توزیع سوخت و برنامههای پیشبینیشده جهت تأمین پایدار انرژی در فصول پیش رو ارائه شد.
