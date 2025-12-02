به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد ده‌ده جانی در بازدید از ذخایر نفتی و بررسی وضعیت منابع سوخت استان، روند نگهداری و توزیع فرآورده‌های نفتی را مورد بررسی قرار داد.

وی اظهار داشت: این بازدید با هدف ارزیابی وضعیت موجود ذخایر نفت و گازوئیل استان و بررسی نحوه مدیریت و نگهداری سوخت از بخش های مختلف تاسیسات و فعالیت های مرتبط با آن انجام شد.

ده‌ده جانی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی زنجان، بر اهمیت استمرار نظارت‌ها، مدیریت بهینه منابع انرژی و آمادگی کامل در تأمین نیازهای سوختی استان تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: این بازدید در چارچوب مأموریت‌های نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و با هدف اطمینان از حسن اجرای قوانین و مقررات در بخش انرژی انجام شد.

در حاشیه این بازدید، نشست کاری با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط برگزار شد و گزارش جامعی از وضعیت ذخیره‌سازی، نحوه توزیع سوخت و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده جهت تأمین پایدار انرژی در فصول پیش رو ارائه شد.