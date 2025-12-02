به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان و نماینده مردم شرق با بیان اینکه راه مهمترین اولویت برای توسعه یک منطقه است، اظهار داشت: شهرستان بشاگرد یکی از مناطقی در استان و کشور است که از نظر توسعه دچار عقب ماندگی شده است که یکی از موارد این عقب ماندگی نبود راه مناسب دسترسی به شهرستان است.

وی افزود: توسعه و تبدیل محور میناب به بشاگرد به راه اصلی یکی از مطالبات جدی مردم این شهرستان است که بتواند زمینه تحول و توسعه شهرستان را فراهم کند.

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان گفت: در حال حاضر محور میناب به بشاگرد یک راه فرعی روستایی است که با پیگیری‌های لازم از وزارت راه به دنبال اخذ مجوز و تبدیل آن به راه اصلی هستیم.

هاشمی نخل ابراهیمی عنوان کرد: این محور از میناب تا سردشت بشاگرد به طول ۱۴۵ کیلومتر است که در جلسه اخیر با معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری کشور اقدامات لازم را برای پیگیری ارتقا این محور انجام شده است.

نماینده مردم شرق هرمزگان بیان داشت: در این جلسه دستور تأمین منابع اعتباری آن برای نگهداری این محور در سال آینده داده شده است که با ارتقای آن از راه روستایی به اصلی و انجام اقدامات تعریض و بهسازی آن می‌توان در توسعه راه‌های بشاگرد اقدام اساسی انجام داد.