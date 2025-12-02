به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر سه شنبه در نشست با اتحادیه‌های صنفی و فروشگاه‌های بزرگ گفت: رکن اصلی عبور از چالش‌های صنفی، خود نظارتی است و قطعاً تغییر ناشی از نرخ بنزین با پروژه روانی‌سازی بازار تفاوت دارد.

وی با بیان اینکه اقلام پرمصرف دارای قیمت تعیین‌شده و شناسه کالا هستند، تأکید کرد: با هوشمندی مدیران صنفی، فروشگاه‌های بزرگ و شرکت‌های پخش، تأمین اقلام در گیلان و عرضه منظم آن به‌طور عادی در جریان است.

به گفته پورحیدری، برنامه‌ریزی منسجم و همراهی بازاریان موجب می‌شود تغییرات نرخ بنزین و نوسانات احتمالی با چالش بسیار اندکی مواجه شود.

مدیرکل صمت گیلان بحث خودنظارتی را رکن اصلی عبور از چالش‌های صنفی دانست و گفت: بر اساس گزارش و اذعان رؤسای اتحادیه‌ها و فروشگاه‌های استان، نگرانی خاصی برای تأمین اقلام پرمصرف وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در صورت نیاز به کمک برای تأمین اقلام بیشتر و هماهنگی‌های کشوری، آمادگی کامل وجود دارد، افزود: سامانه جامع تجارت نشان می‌دهد اقلام پرمصرف در انبارها موجود است، اما برای ایجاد فراوانی، باید نسبت به تأمین کالاهای بیشتر اقدام شود.

مدیرکل صمت گیلان با تأکید بر لزوم جلب رضایتمندی و آرامش آحاد جامعه خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پیش‌بینی روند بازار، فضای آرام بازار را حفظ کنید.