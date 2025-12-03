برنامه های سازمان حج برای اعزام زائران تمتع ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در نشستی با خبرنگاران که امروز در سالن جلسات این سازمان برگزار شد به موضوع حج تمتع ۱۴۰۵ و عمره مفرده ۱۴۰۴ پرداخت.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ از ۱۵ آذر در چهار روز انجام میشود و اطلاعیه آن نیز داده شده است.
رئیس سازمان حج و زیارت قیمت نهایی حج را ۳۵۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: هتلهای اجارهشده در مدینه در اطراف حرم قرار دارد، اما در مکه به دلیل فاصله بیشتر، سیستم حملونقل «صلوات» راهاندازی شده است. البته چند روز قبل از آغاز عملیات حج، به دلیل قوانین عربستان، این سیستم متوقف خواهد شد.
وی گفت: متأسفانه به رغم ساخت و سازهای خوب هتلی مکه در مدینه اقداماتی مؤثر صورت نگرفته است به همین دلیل برای تأمین هتل در مدینه با مشکل رو به رو هستیم همچنین میزان اقامت در مدینه ۵ روز و ۴ شب شده است. برنامه ریزی های انجام شده برای این است که از همه روزهای سفر استفاده کامل شود. برای زائران مدینه قبل، با توجه به محدودیت زمان و چینش هتلها برنامه ریزی شده که به موقع آنها را به مدینه برسانیم و در بحث اعزام باید این مهم را در نظر بگیریم که اگر تأخیری برای اعزام پیش آمد؛ جبران شود.
وی افزود: تلاش کردیم هتلهای در خور شأن در مدینه و مکه اجاره کنیم. با این حال هتلهای مدینه کوچک است. تفاوت قیمت تورها در حوزه حج برای اسکان و طول مسیر است.
رشیدیان درباره مذاکرات پروازی با طرف سعودی توضیح داد: پیشنهاد عربستان این بود که پروازها نصف ایرانی و نصف سعودی باشد، اما زمانی که قیمتها و کیفیت خدمات با هم تفاوت دارد، اجازه نداریم قراردادی ببندیم که به ضرر زائر تمام شود. اگر یک شرکت ۷۳۰ دلار و شرکت دیگر ۹۵۰ دلار نرخ بدهد، ما مکلفیم قرارداد اقتصادیتر را انتخاب کنیم.
رشیدیان بیان داشت: دو کاروان برای کاروانهای زوجین در نظر گرفته شده است تعداد این هتلها نزدیک به دو برابر سال گذشته است. اولویت با زن و شوهرهایی است که با هم به زیارت میروند و اگر ظرفیت خالی بود برای پدران و دختران یا خواهرانی که میخواهند در یک اتاق باشند تمهیداتی در نظر گرفته میشود. همچنین میزان جایی که به هر زائر داده میشود محدود است و هر ساله مجبوریم جای بیشتری رزرو کنیم شاید برای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جا گرفتهایم ولی ۸۰ هزار زائر داشته باشیم.
رشیدیان گفت: باید برای حوزه تغذیه، بیماریهای افراد را هم مدنظر داشته باشیم. باید غذای کم نمک به زائران بدهیم ولی شاید برای خیلیها خوشایند نباشد. امیدواریم سه آشپزخانه و دو آشپزخانه خود پخت، در مدینه داشته باشیم. در عین حال که به ذائقههای مختلف توجه داریم برای میزان کالری مورد نیاز زائران هم از تیم کارشناس حوزه تغذیه استفاده میشود.
رئیس سازمان حج و زیارت بیان کرد: پرواز حجاج با شرکت هواپیمایی ایران ایر و ناس عربستان انجام خواهد شد و زائران را در بیش از ۵۰۰ کاروان سازماندهی خواهیم کرد.
وی افزود: آغاز پروازهای حج تمتع از دهه اول اردیبهشت ماه خواهد بود و دهه آخر خرداد سال بعد هم پایان عملیات است. اکنون ۲۳ ایستگاه پروازی برای اعزامها در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: ظرفیت حج امسال ما تا الان ۸۶۷۰۰ نفر است اما در مذاکراتی که با طرف سعودی داشتیم با توجه به اینکه افزایش جمعیت در کشور به حدود ۸۶ میلیون و ۷۸۷ هزار نفر رسیده و با توجه به مصوبهای که سازمان کنفرانس اسلامی و درصدی که برای جمعیت کشورها دارد باید تعداد حجاج ما به بیش از ۸۶ هزار نفر ارتقا پیدا کند.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم با بهره گیری از فناوری و ارتقای سطح آموزشی، تعداد نفرات کارگزاران و خدمتگزاران را کاهش دهیم. با این وجود از خدمات کم نمیشود باید بتوانیم تعداد بیشتری از حجاج در انتظار را اعزام کنیم.
رشیدیان بیان کرد: با بیش از ۶۰ هزار نفر از دارندگان فیش تماس گرفتیم و متوجه شدیم حدود ۷۵ هزار نفر از ۸۰۰ هزار نفری که فیش دارند، فوت کردهاند. در حال حاضر ۸۴۰ هزار نفر در نوبت حج هستند و به همین دلیل، با افزایش سهمیه، تعداد بیشتری از حجاج اعزام خواهند شد.
وی گفت: امسال هم در نظر داریم دو کاروان را برای زائران ایرانی خارج از کشور با تغییراتی در نوع ثبت نام در نظر بگیریم.
رشیدیان افزود: در کشور بیش از ۲ هزار و ۷۳۰ دفتر زیارتی داریم. همه صنوف و فعالان اقتصادی که در هر حوزهای کار میکنند برای ادامه فعالیت نیاز به داشتن مجوزهای قانونی هستند. هیچ گروهی نمیتواند بدون مجوز فعالیت کند. ما به دنبال این نیستیم که بخش دولتی را افزایش دهیم ولی این دفاتر که مجوز دارند آموزش دیدهاند و روی فعالیت آنها نظارت میشود.
۵۵ درصد زائران امسال خانم هستند
وی گفت: امسال دستیار بانو را برای کاروانهایی که نسبت خواهران در آن کاروانها بیشتر است در نظر میگیریم و ۵۵ درصد زائران ما که تا به حال ثبت نام شدهاند خانم هستند.
وی گفت: ۱۷ مرکز معاینه مشخص شده است و اگر حجاج استطاعت جسمی داشته باشند آنها را اعزام خواهیم کرد چون طرف سعودی برخی از بیماریها را فاقد توانایی برای انجام حج دانسته و ما نیز آن را در معاینات اعمال میکنیم. بنابراین ممکن است که برخی افراد ثبت نام کرده باشند ولی در معاینات امکان اعزام آنها مهیا نشود.
وی افزود: برای اینکه برای حج اطلاع رسانی لازم انجام شود سامانهای را در نظر گرفتهایم. امسال مطابق سال قبل پیگیری شده تا آب زمزم از اول سفر تأمین شود و آب زمزم را به ۲۳ مبدا پروازی منتقل کنیم تا لازم نباشد که زائران با خود آب حمل کنند چون طبق ضوابط عربستان انتقال آب توسط زائران ممنوع است. امسال حدود ۵ لیتر آب برای هر زائر تأمین میکنیم.
۵ گیگ اینترنت برای هر زائر
وی گفت: برای اینترنت نیز مطابق سال گذشته، ۵ گیگ و ۶۰ دقیقه مکالمه و ۳۰ پیامک برای هر زائر در نظر گرفته میشود.یک نفر زندانی از حج ۱۴۰۳ هنوز در عربستان داریم با توجه به مذاکراتی که شد پیگیر بودیم تا او هم آزاد شود در سفر وزیر دادگستری به عربستان همین موضوع پیگیری شد این فرد چهار سال حکم دارد امیدواریم وسیله عفو او فراهم شود یا انتقال او به ایران برای ادامه محکومیتش مورد موافقت قرار گیرد.
وی افزود: ایرانیهای خارج از کشور میتوانند از فیشهایی که در داخل کشور فروخته میشود، استفاده کنند نه اینکه برای آنها فیش جداگانه در نظر گرفته شود.
رشیدیان بیان داشت: هر ساله بعد از انجام حج کارگروههای متعددی ایجاد میشود و آسیبهای موجود را بررسی میکنند. آسیبها را باید بدانیم چه بوده چطور حل شود و در چه مدتی از بین برود. برخی از اشکالات هم دست ما نیست بلکه به دستورالعملها و شرایط عربستان برمیگردد. ولی باید مشخص شود هر آسیب به چه بخشی بر میگردد.
رشیدیان درباره گوشتهای قربانی حجاج تصریح کرد: بعد از اینکه گوشتها ذبح میشود بلافاصله تمیز شده و به سردخانهها انتقال مییابد و بعد از انجماد به کشورهای محروم منتقل میشود دنبال آن بودیم که ذبح گوشتهای قربانی خودمان را به ایران بیاوریم ولی ملاحظاتی برای حمل و توزیع آن وجود داشت. برخی میگفتند مگر ما کشور فقیری هستیم که گوشتها را به ایران میآورید؟ تصمیم بر این شد که طبق همان توافقی که شده این گوشت به کشورهای محروم ارسال شود. امسال هم برنامهای برای انتقال گوشت قربانی به ایران نداریم.
وی افزود: ۲۳ ایستگاه پروازی در نظر گرفته شده که ۶۰ درصد زائران ابتدا به مدینه و ۴۰ درصد پس از انجام مناسک به مدینه خواهند رفت. تعدادی از زائران نیز پس از حج، از طریق فرودگاه طایف به عربستان اعزام میشوند.
رشیدیان با اشاره به وضعیت اسکان زائران تأکید کرد: با وجود توسعههای گسترده در مکه، در مدینه به دلیل طرحهای توسعه حرم نبوی و تخریب هتلها بدون جایگزینی، هر سال با کمبود محل مناسب مواجه هستیم. امسال ۱۷ هتل در مدینه قبل، ۵۷ هتل در مکه و ۱۹ هتل در مدینه بعد برای زائران در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه امسال هم در منا با محدودیت اسکان مواجه هستیم که زیر یک متر زائر استراحت میکند. البته در غیر ایام واجب در هتلهای نزدیک منا برای اسکان زائران در نظر داریم استفاده کنیم تا خدمات مناسبی برای زائران فراهمکنیم، افزود: مدت اقامت زائران در مدینه ۴ شب و ۵ روز خواهد بود، در حالی که بسیاری از زائران مشتاق زیارت بیشتر در این شهر هستند. مدت اعزام ۲۵ روز در رفت و ۱۶ روز در بازگشت پیشبینی شده است.
وی گفت: مراسم برائت از مشرکین را جزئی از حج میدانیم و این را به عنوان امر سیاسی صرف در نظر نگرفتهایم. اما این مراسم طبق سالهای گذشته در عرفات و چادر ویژه ای برگزار میشود. امسال هم در مذاکرات تاکید شد همه مراسم حجاج در اماکن خودشان بلامانع است.
وی در ادامه نشست خاطرنشان کرد: ثبتنام برای حضور زائران ایرانی در ماه رجب و شعبان برای عمره مفرده از ۹ آذرماه آغاز شده و قیمت تا ۷۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: قیمت سفر عمره در ماههای رجب و شعبان با جهشی تازه روبهرو شد و به ۷۰ میلیون تومان رسید؛ افزایشی حدود ۵ میلیون تومان نسبت به نرخهای فعلی که تا پایان آذر سقف ۶۵ میلیون تومان داشت. این رشد قیمت عمدتاً به دلیل بالا رفتن هزینه اسکان در هتلهای عربستان و افزایش تقاضای زائران در این ماههای سنتی پررفتوآمد رخ داده است.
وی گفت: خدمت به زائران عتبات جزو افتخارات ماست. این خدمات از حداقل آنکه اسکان در حسینیه است تا هتلهای چند ستاره را شامل میشود. موظفیم بستههای مختلفی را فراهم کنیم امسال نسبت به سال گذشته توانستهایم ظرفیت را بیشتر کنیم. کسانی که میخواهند در حوزه ارائه خدمات به عتبات دارد شوند از راه مجوزهای قانونی وارد شده و بعد گزینش شوند. ۱۸۸ هتل را در عراق سامل ۳۹ هتل در نجف ۲۳ هتل در کاظمین شناسایی کردهایم. پیگیری شده که اتوبوسهایی برای حمل و نقل افراد فراهم شود. سفر بدون اسکان حدود ۴ و نیم میلیون تومان نرخ دارد. حداقل سفر هوایی ۲۹ میلیون تومان و حداکثر ۳۶ میلیون تومان نرخ دارد.
همچنین در این نشست، برنامه زمانی دقیق و نحوه ثبتنام قطعی و انتخاب کاروان برای حج تمتع سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان حج منتشر شد که بر این اساس، فرآیند ثبتنام قطعی از امروز، شنبه ۱۵ آذر، به صورت استانبندی شده و از طریق سامانه my.haj.ir آغاز میشود.
زمانبندی ثبتنام قطعی به شرح زیر است:
· ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۵ آذر: متقاضیان واجد شرایط ۱۴ استان شامل خراسان رضوی، گلستان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خوزستان، فارس، هرمزگان، کردستان، البرز، سمنان، همدان، مرکزی و گیلان که در ۱۰ روز اول پیشثبتنام، وجه را واریز کردهاند.
· ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۱۶ آذر: متقاضیان واجد شرایط سایر استانها به همراه شهرستان کاشان که در ۱۰ روز اول پیشثبتنام اقدام کردهاند.
· ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۱۷ و سهشنبه ۱۸ آذر: به ترتیب، سایر افراد باقیمانده از استانهای گروه اول و دوم که در روزهای قبل موفق به ثبتنام نشدهاند.
واجدین شرایط اصلی ثبتنام قطعی دو گروه هستند:
۱. افرادی که قبلاً در سامانه my.haj.ir پیشثبتنام و مبلغ پیشپرداخت را واریز کردهاند.
۲. افرادی که در کاروانهای حج تمتع سال ۱۳۹۹ ثبتنام کرده و انصراف ندادهاند.
مهلت و نحوه اقدام:
این دو گروه تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۲ آذر فرصت دارند تا از طریق سامانه my.haj.ir کاروان مورد نظر خود در استان محل سکونت را انتخاب و ثبتنام اولیه را انجام دهند. پس از آن، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت باید با در دست داشتن اصل قبض ودیعه و کارت ملی به دفتر مدیر کاروان مراجعه و مراحل تکمیلی (تحویل مدارک، معاینات پزشکی) را انجام دهند. عدم مراجعه به موقع به دفتر کاروان، به منزله انصراف تلقی میشود.
مدارک و هزینهها:
· متقاضیان باید از هماکنون گذرنامه معتبر با اعتبار حداقل تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ و عکس را آماده کنند.
· هزینه نهایی سفر بر اساس گروه قیمتی هر کاروان محاسبه شده و پس از انتخاب کاروان، مابهتفاوت هزینه حداکثر ظرف یک هفته باید پرداخت شود.
· هزینه قربانی جداگانه و متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکرات بسیار مهم:
· انتخاب کاروان باید بر اساس استان، شهرستان و مذهب اعلام شده در پیشثبتنام باشد.
· پس از قطعی شدن ثبتنام، جابهجایی بین کاروانها ممکن نیست.
· امکان تشکیل گروه برای اعزام با همراهان در سامانه وجود دارد، اما پرداخت هزینه باید توسط هر فرد بهصورت جداگانه انجام شود.
· اسکان در عربستان با حداکثر ۴ نفر در اتاق و سرانه حدود ۴ متر مربع است. هزینه سفر هر کاروان تا حد زیادی وابسته به موقعیت جغرافیایی و کیفیت هتلهای مکه و مدینه است.
· متقاضیان باید از عدم ممنوعالخروجی خود اطمینان حاصل کنند.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به تارنمای سازمان حج و زیارت (www.haj.ir) و کانال ویژه حجاج ۱۴۰۵ در پیامرسان بله (@haj_ir_iran۱۴۰۵) مراجعه کنند.
