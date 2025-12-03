به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی ظهر چهارشنبه در نشست فرمانداران استان که با حضور استاندار برگزار شد، با اشاره به دیدارهای اخیر خود با نخبگان و فعالان سیاسی در شهرستانها، فضای موجود را فاقد پویایی لازم دانست و گفت که «شور انتخاباتی باید دوباره در میان نخبگان زنده شود». او اظهار کرد که بخشی از چهرههای مؤثر هنوز ارادهای برای ورود جدی به رقابتها ندارند و لازم است افراد دارای انگیزه بالقوه به حضور در انتخابات ترغیب شوند.
موجسازی برای کاندیداتوری و حساسیت مرحله اجرا
درویشی با تأکید بر اینکه روند تشویق نخبگان باید همزمان با آغاز ثبتنامها شتاب بگیرد، افزود: نباید منتظر تحلیلها درباره میزان مشارکت بمانیم؛ باید یک موج قوی کاندیداتوری را آغاز کنیم.
وی تشکیل هیئتهای اجرایی را «محوریترین مرحله شکلگیری انتخابات» دانست و گفت که موفقیت این بخش به شناخت معتمدین محلی، تدبیر فرمانداران و هماهنگی با دستگاههای نظارتی و امنیتی بستگی دارد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان تصریح کرد: گفتوگوهای برگزارشده با هیئت نظارت و احزاب، بر ضرورت فراهمسازی زمینه حضور گسترده مردم در پای صندوقها تأکید دارد.
درویشی با اشاره به چهار رکن «سلامت، رقابت، امنیت و مشارکت» افزود: مشارکت گسترده زمانی محقق میشود که رقابت واقعی فراهم باشد و مردم به سلامت و امنیت انتخابات اطمینان داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به تغییر فضای جلسات نخبگانی در برخی شهرستانها گفت که گفتوگو میتواند فضای اولیه سرد را به تعامل مؤثر تبدیل کند و این روند باید با استمرار جلسهها تقویت شود.
ا ولویتهای ستاد انتخابات و ضرورت پیوند انتخابات با مسائل کشور
معاون استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط سیاسی، اقتصادی و معیشتی کشور، تأکید کرد که انتخابات را نمیتوان جدا از واقعیات جاری جامعه تحلیل کرد. او با اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲ روزه و تقویت انسجام ملی در آن دوره، گفت: حفظ وحدت مطالبه رهبری است و انتخابات میتواند جلوهای از استمرار این همبستگی باشد.
درویشی تشکیل ستاد انتخابات استان را «با قدرت و انسجام» اعلام کرد و توضیح داد که کمیتههای تخصصی فعالیت خود را آغاز کردهاند و برنامههای تدوینشده آنان بهصورت مکتوب در ستاد مورد بررسی قرار میگیرد.
وی همچنین از ایجاد «میز مشارکت» در ساختار ستاد انتخابات خبر داد و گفت: حضور دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی و صمت در این بخش نشان میدهد که از ظرفیت همه مجموعهها برای افزایش مشارکت استفاده خواهد شد. اطلاعرسانی مؤثر، تبلیغات هدفمند، تولید محتوای انتخاباتی و ارتباط مستقیم با اقشار و نخبگان از جمله برنامههای پیشبینیشده در این زمینه عنوان شد.
در جریان نشست، فرمانداران نیز گزارشی از مسائل حوزههای خود ارائه کردند. موضوعاتی چون ضرورت ایجاد انگیزه در میان نخبگان، بهبود وضعیت معیشتی مردم، کنترل قیمت کالاهای اساسی، تعیین اعضای هیئتهای نظارت، نارضایتی از عملکرد برخی شوراهای شهر و تأثیر آن بر انتخابات، فعالیت کمرنگ برخی احزاب، کمبود امکانات در مناطق روستایی، افزایش پاسخگویی مدیران شهرستانها، همکاری میان دستگاهها، جلب مشارکت اقوام، پیگیری مطالبات درمانی و تفویض اختیار بیشتر به فرمانداران از جمله محورهایی بود که در این نشست مطرح شد.
