سرهنگ جوشن سهرابی جانشین فرمانده انتظامی بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر چهارشنبه در این نشست با اشاره به انتصاب سرهنگ جوشن سهرابی به عنوان جانشین انتظامی استان بوشهر، بیان داشت: وی یکی از فرماندهان متعهد با تجربه که در مدت زمان خدمت خود در مسؤلیت های مختلفی از جمله فرمانده انتظامی شهرستان تنگستان، رئیس پلیس آگاهی پلیس استان و معاونت عملیات توانسته کارنامه موفق و بسیار خوبی ارائه دهد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر تاکید کرد: امیدواریم با استفاده از تجربیات سرهنگ سهرابی شاهد تعالی سازمانی و پیشرفت روزافزون مجموعه انتظامی استان در تمامی عرصه‌ها باشیم.

در این مراسم از زحمات سردار سهام صالحی تقدیر شد و سرهنگ جوشن سهرابی با حکم فرمانده فراجا به عنوان جانشین فرماندهی انتظامی استان بوشهر معرفی شد.