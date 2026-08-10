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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

 جانشین فرماندهی انتظامی گناوه منصوب شد

 جانشین فرماندهی انتظامی گناوه منصوب شد

بوشهر- با صدور حکمی از سوی فرمانده انتظامی استان بوشهر،سرهنگ دوم «مجتبی انوار» به عنوان جانشین جدید انتظامی گناوه منصوب شد.

️به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی سردار حیدر سوسنی فرمانده انتظامی استان بوشهر،سرهنگ دوم «مجتبی انوار» به عنوان جانشین جدید انتظامی گناوه منصوب شد.

️ در این مراسم که با حضور اعضای شورای تامین و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان ،فرماندهان و همچنین روسا و مدیران ادارات دولتی برگزار شد، حکم انتصاب جانشین جدید با حضور سردار«کارگر» فرمانده تیپ شهید سلامی استان بوشهر، به وی ابلاغ شد.

️در پایان این جلسه سرهنگ انوار، ضمن قدردانی از اعتماد فرمانده انتطامی استان،به تشریح ویژگی های پلیس تراز انقلاب اسلامی پرداخته و رسیدن به آن را دغدغه و اولویت فرماندهان فراجا و برنامه های خود اعلام کرد.

کد مطلب 6913358

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