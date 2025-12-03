رئیس جدید دادگاه عمومی صفادشت معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه رئیس دادگاه عمومی بخش صفادشت، بعد از ظهر چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و جمعی از مسئولان قضائی و مدیران محلی برگزار شد.

در این مراسم، از خدمات و تلاش‌های غلامرضا نوفرستی در دوران تصدی ریاست دادگاه عمومی صفادشت تقدیر و با وی به‌طور رسمی تکریم به عمل آمد.

همچنین در ادامه این آئین، محمدتقی اسدی به عنوان رئیس جدید دادگاه عمومی بخش صفادشت معرفی و حکم انتصاب وی ابلاغ شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این مراسم با قدردانی از زحمات مدیریت پیشین، بر ضرورت تداوم ارتقای کیفیت خدمات قضائی، تسریع در رسیدگی‌ها و تکریم ارباب‌رجوع در حوزه قضائی صفادشت تأکید کرد.